El director de Spider-Man revela la verdadera razón por la que abandonó la saga de Tom Holland

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Poco se sabe de la esperada Spider-Man 4, película que se estrenará en julio de 2026, entre las dos próximas entregas de Vengadores, Doomsday y Secret Wars. Lo que sí está claro es que la cinta no estará capitaneada por Jon Watts, quien dirigió las tres películas anteriores del Peter Parker encarnado por Tom Holland. La razón esgrimida para explicar la ausencia de Watts en el proyecto había sido su apretada agenda, pero ahora el cineasta ha roto su silencio y se ha sincerado al respecto.

Y es que, el director cree que tras juntar en la gran pantalla a los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland... la saga ya ha tocado techo. "Fue un momento muy concreto, y la reacción a esa película fue increíble", reflexionó Watts en declaraciones a The Hollywood Reporter, recordando el éxito de la última entrega del trepamuros que dirigió, Spider-Man: No Way Home.

"Nunca va a volver a ser así, nunca más", sentenciaba, dejando claro que no cree que pueda igualar el fenómeno de su tercera película de Spider-Man. Pero Watts no solo ha decidido distanciarse del UCM cediendo el testigo en lo que al héroe arácnido se refiere, sino que abandonó también la dirección de The Fantastic Four: First Steps, finalmente capitaneada por Matt Shakman y que llegará a los cines el 25 de julio de 2025.

Y es que, al parecer, el cineasta disfruta teniendo un mayor control sobre sus proyectos. "A veces haces una película de acción, y todo el material de acción divertido se lo das al director de segunda unidad. En las películas de Marvel, te repartes el trabajo porque hay mucho que hacer. Rara vez tienes la oportunidad de, como Christopher Nolan, hacerlo todo", explicó.

En este sentido Watts apunta que Wolfs, su nueva película, recientemente estrenada en el Festival de Venecia y protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, era una oportunidad de volver a plasmar "voz", su "visión" y su "estilo" como director. "Wolfs es mía, y eso es una sensación muy buena", aseguró.

Aunque los caminos del cineasta y el estudio liderado por Kevin Feige se hayan separado por el momento, ambas partes han quedado en buenos términos. "Amamos a Jon", expresaba el CEO de Marvel Studios el pasado julio, según recoge ComicBookMovie. "Jon hizo tres de las mejores películas de Spider-Man para nosotros. Ahora tiene muchas cosas entre manos. Así que probablemente busquemos a alguien más, sólo porque está ocupado", remarcaba.

Cabe decir que, por el momento, Spider-Man 4 aún carece de director, aunque son muchos los nombres que, según las informaciones, la Casa de las Ideas ha barajado. Por otro lado, Watts dirigirá una secuela de Wolfs, a la que Apple TV+ ha dado luz verde incluso antes de su lanzamiento.