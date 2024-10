Doctor Doom (Robert Downey Jr) estará Spider-Man 4

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado mes de julio Marvel confirmó que Robert Downey Jr. regresaría al Universo Cinematográfico Marvel, pero no como Iron Man. El actor dará vida al villano Doctor Doom en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, pero, además, los últimos rumores apuntan a que también podría aparecer en Spider-Man 4.

Fue el insider MyTimeToShineHello quien dio la noticia a través de X. "Puedo revelar que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. tendrá un papel en Spider-Man 4", escribió. Si bien los detalles de su aparición no se conocen, lo más probable es que se trate de un breve cameo que sirva para conectar el papel de Tom Holland en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

I can reveal that RDJ's Doctor Doom will have a role in Spider-Man 4 pic.twitter.com/5BeF3I48Su — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 7, 2024

Todo apunta a que el multiverso tendrá un papel clave en Spider-Man 4. La idea de que Robert Downey Jr. haga un cameo como Doctor Doom encaja con otro rumor que sugiere que el personaje de Holland chocará con otro universo, llevando a la gran pantalla una de las tramas favoritas de los amantes de los cómics.

Otro rumor sugiere que Spider-Man 4 se filmará entre Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Esto explicaría por qué Robert Downey Jr. desempeñaría un papel como Doctor Doom, ya que eso significaría que el proyecto probablemente tendría lugar en Battleworld.

Las especulaciones en torno a la cinta también apuntan a que esta cuarta entrega se titulará Spider-Man: King in Black, con Knull, el dios de los simbiontes, posiblemente como el principal villano. Knull es una figura importante en Marvel Comics, conocida por crear simbiontes y empuñar la Necroespada Negra. También es posible que la historia involucre al propio Venom cuya tercera entrega protagonizada por Tom Hardy llega a los cines el próximo 26 de octubre.

Por su parte, el insider DanielRPK reveló anteriormente que Doctor Doom vendrá del mismo universo que los 4 Fantásticos, estableciendo así una conexión entre el personaje y la película The Fantastic Four: First Steps que llegará a los cines en julio del próximo año. Por su parte, Spider-Man 4 aún no tiene confirmada fecha de estreno, aunque todo indica que podría llegar a los cines en algún momento de 2026.