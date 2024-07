Robert Downey Jr. Será Doctor Doom en Avengers: Doomsday y Secret Wars

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Como si aquel instante fuera a ser el primero del resto de sus vidas. Así vivieron los miles de asistentes en el ahora aún más legendario Hall H de la Comic-Con de San Diego el momento en el que Robert Downey Jr. descubría su rostro, oculto tras la máscara del Doctor Doom. El actor que encarnó a Iron Man desde el arranque del Universo Cinematográfico Marvel allá por 2008 hasta Vengadores: Endgame (2019) regresará convertido en el mítico villano en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars. Ambas películas, y esta es otra gran noticia para los fans del UCM, por los hermanos Joe y Anthony Russo.

Los rumores que se desataron hace tan solo unos días y que apuntaban, primero el regreso de los directores de Capitán América: Soldado de Invierno, Civil War y de Vengadores: Infinity War y Endgame, y después el retorno de Downey Jr. como Victor Doom, se vieron confirmaron en el panel de Marvel Studios en la SDCC, cita a la que el estudio de Kevin Feige volvía tras su ausencia el pasado año.

Tras reafirmar que los hermanos Russo dirigirían las dos próximas entregas de Vengadores, las cintas grupales del UCM, Marvel anunció que la quinta entrega, inicialmente titulada Avengers: The Kang Dynasty, llevará ahora el título de Avengers: Doomsday. Cambio con el que, junto al fichaje de Downey Jr. como el nuevo gran villano de la franquicia, el estudio completa la desvinculación total con Jonathan Majors, a quien despidió tras ser condenado por violencia de género contra su expareja, y con su personaje, Kang el Conquistador... y sus variantes.

Durante la presentación, Marvel anunció nuevas fechas, mayo de 2026 para Avengers: Doomsday y mayo de 2027 para Avengers: Secret Wars, y confirmó el regreso de los hermanos Russo para enderezar el rumbo de la macrofranquicia, cuya marcha desde Spider-Man: No Way Home no es tan sólida como antaño encadenado éxitos como Guardianes de la Galaxia 3 con fiascos incontestables como The Marvels.

Antes de que se desatara la locura con el regreso del actor que durante más de 10 años dio vida a Tony Stark, por el escenario del Hall H tambíen pasaron los protagonistas la nueva película de Los cuatro fantásticos: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimes/La Cosa). El elenco anunció que el filme, que dirigirá Matt Shakman y que tiene previsto su estreno para el 25 de julio de 2025, contará finalmente con el título oficial de The Fantastic Four First Steps.

Su presencia, la de Los 4 Fantásticos, también fue confirmada en la próxima película de Vengadores, que llevará por título Avengers: Doomsday, preludio del gran evento de la nueva era del UCM, Avengers: Secret Wars, que también dirigirán los Russo.

Fue en este punto donde los realizadores, que siempre han mostrado su anhelo por llevar la mítica trama de Secret Wars de los cómics a la gran pantalla, afirmaron que "hay un personaje muy importante que es necesario para hacerle justicia a Secret Wars".

"Podría tratarse del personaje más relevante de todo el Universo Marvel. Y si vamos a llevar a Victor Von Doom a los cines de todo el mundo... entonces creo necesitamos al mejor actor del mundo para interpretar al personaje", continuaron los directores acompañados en en escenario por Kevin Feige y un pequeño pero imponente grupo de personas vestidas de verde y con la cara tapada por la máscara metálica típica del villano conocido también como el Doctor Muerte.

"Y como prueba de las infinitas posibilidades del multiverso Marvel, os presentamos a la única persona que podría interpretarlo", anunciaron para hacerse a un lado y dejar que uno de esos enmascarados, con un atuendo de un verde distinto al del resto, diera un paso al frente. Fue entonces cuando, exultante y abriendo sus brazos, Robert Downey Jr. descubrió su rostro desatando el delirio de los asistentes.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

"NUEVA MÁSCARA, MISMA TAREA"

"Nueva máscara, misma tarea. ¿Qué os puedo decir? Me gusta interpretar a personajes complicados", dijo el ganador del Oscar al mejor actor de reparto por Oppenheimer con su encantadora chulería habitual.

Fue el pasado mes de junio cuándo Downey Jr. confesaba en declaraciones a Variety que estaba totalmente abierto a la posibilidad de regresar al UCM después de que su personaje, Tony Stark/Iron Man, muriera en Vengadores: Endgame de forma heróica sacrifricando su vida para eliminar a Thanos y todas sus huestes.

Ese personaje, esa versión de Tony Stark de la Tierra-616, la Sagrada Línea Temporal, seguirá muerto, pero gracias a la posibilidades abiertas con el Multiverso, tal y como se han encargado de señalar los Russo en la presentación, Downey Jr. estaría de vuelta como una versión de Tony Stark procedente de otro universo paralelo que utiliza sus enormes recursos económicos y su gran inteligencia para, en lugar de convertirse en Iron Man, transformarse en Doctor Doom.

OTRA JUGADA MAESTRA DE MARVEL

Recuperar a los hermanos Russo y contar con un villano tan legendario como Doctor Doom, y ponerle además el rostro de alguien tan carismático y con tanta historia dentro del UCM como Robert Downey Jr., es otra jugada maestra del estudio de Kevin Feige pare reconducir la franquicia tras varios traspiés en taquilla. Un movimiento de gran impacto mediático y muy inteligente especialmente después de tener que rehacer sobre la marcha la trama de la Saga del Multiverso al prescindir de Majors (Kang) después de que fuera condenado por violencia de género.

La idea de transformar a Stark en villano toma como base el cómic Infamous Iron Man, publicada entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, pero invirtiendo su trama. En este arco a cargo de Brian Michael Bendis y Alex Maleev, Víctor Von Doom buscaba redimirse por sus pecados pasados, convirtiéndose motu proprio en héroe. Para alcanzar tal fin, abandonó su identidad de villano y adoptó el manto del Hombre de Hierro tras la aparente muerte de Stark.

Ya desde hace varios meses circulaban rumores de que Downey Jr. encarnará en Vengadores: Secret Wars a una variante malvada de Stark venida de otra realidad. Curiosamente, antes de ser escogido para interpretar a Iron Man en el UCM, Downey Jr. estuvo a punto de ser el Doctor Doom y enfrentarse a Los 4 Fantásticos en la cinta que dirigió Tim Story en 2005. Sin embargo, fue finalmente Julian McMahon quien se hizo con el papel del villano y al que volvería a encarnar dos años más tarde en su secuela.

DOCTOR MUERTE

Victor Von Doom, Doctor Muerte en España, es uno de los villanos más legendarios de la historia de Marvel. El personaje hizo su debut en el número 5 de Los Cuatro Fantásticos publicado en julio de 1962 por Stan Lee y Jack Kirby y es uno de los enemigos por excelencia de Mr. Fantástico, Sue Storm, La Cosa y Antorcha Humana, aunque se ha enfrentado a prácticamente todos los héroes principales de Marvel.

El soberano de Latveria es un hombre de gran envergadura con unas condiciones físicas excelentes que se ven potenciadas a niveles sobrehumanos gracias a la armadura, una suerte de exoesqueleto mecánico, y su característica máscara también de metal. Pero sin duda alguna, por lo que más detaca Doom es por su nivel intelectual. Una mente retorcida, fría, calculadora y tan brillante o más que la de otros genios de Marvel como Reed Richards, Hank Pym, Bruce Banner o el propio Tony Stark.

Además, Doom también resulta ser un gran conocedor de las artes místicas, su madre era una bruja que fue asesinada ni más ni menos que por Mephisto, y también cuenta con poderes mentales y capacidad para la absorción y proyección de energía. Un increíble catálogo de habilidades que lo convierten en uno de los villanos más peligrosos con los que cruzarse y que ha sido encarnado en la gran pantalla por el mencionado Julian McMahon en las dos películas de Los Cuatro Fantásticos de 2005 y 2007, y por Toby Kebbell en el remake de 2015.