MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again, la serie de Marvel Studios que llegará en marzo de 2025 a Disney+, traerá de vuelta a la pequeña pantalla a muchos personajes con los que Matt Murdock acostumbra o bien a colaborar o bien a enfrentarse... y en ocasiones una cosa lleva a la otra. Y es que uno de los superhéroes que ha protagonizado una de las últimas producciones del Universo Cinematográfico Marvel iba a compartir pantalla con el hombre sin miedo de Charlie Cox.

Fue el propio protagonista de la serie quien reveló en la pasada FanExpo de Chicago que Born Again incluirá varios cameos, y ahora, el insider Daniel Richtman ha confirmado los rumores sobre el regreso de Tony Dalton como Jacques 'Jack' Duquesne a una nueva ficción del UCM tras su aparición en Ojo de Halcón. La cuestión que queda por resolverse es si este se enfundará por fin en el traje del Espadachín, algo que por el momento es toda una incógnita.

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de la información revelada por el insider es que, en su momento, también hubo planes de incluir a Kamala Khan/Ms. Marvel en la nueva serie del Hombre sin Miedo. Por razones que se desconocen, esta aparición del personaje encarnado por la joven Iman Vellani fue desechada.

No obstante, el que sí formará parte del nuevo proyecto televisivo de Marvel Studios será Yusuf Khan, el padre de la superheroína, al que se pudo ver en el tráiler filtrado de la D23 Expo 2024.

La última vez que Kamala Khan apareció en una producción del UCM fue en The Marvels, el último fracaso taquillero de la Casa de las Ideas, en la que formaba equipo con Capitana Marvel y Monica Rambeau. Los próximos proyectos en los que estos personajes podrían aparecer, más allá de la esperada serie o película de los Jóvenes Vengadores, serían las dos películas de los hermanos Russo Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, que llegarán a las salas en mayo de 2026 y mayo de 2027, respectivamente.

El rodaje de la segunda temporada de Born Again dará comienzo el próximo mes de noviembre, por lo que sigue existiendo la posibilidad de que en algún momento de la serie Daredevil y Ms. Marvel se crucen las caras. Aunque por el momento, los planes de Cox apuntan en una dirección completamente distinta.

El intérprete que da vida a Daredevil dio más pistas aún sobre con quién le gustaría compartir pantalla, mostrándose ilusionado por un posible reencuentro con Peter Parker después de su cameo en No Way Home: "Estar en la película de Spider-Man fue un gran paso, en términos de que la gente me lo recuerda cuando los conozco. Creo que no puedes subestimar lo mucho que significa que estos personajes tengan una historia conjunta en los cómics".

"La idea de Matt Murdock y Peter Parker juntos es muy icónica, espero que, en el futuro, hagamos más cosas unidos, porque es realmente divertido. Eso es lo principal, que puedan surgir esas oportunidades", confesó su entusiasmo sobre juntar de nuevo a Daredevil y Spider-Man.

Más allá de los villanos a los que enfrentará el hombre sin miedo en su serie en solitario, varios rumores apuntan que el plan de Marvel Studios para Spider-Man 4 es reunir a Peter Parker con Matt Murdock para combatir contra Kingpin, al que dará vida de nuevo Vincent D'Onofrio, que también estará en Daredevil: Born Again.

Dario Scardapane es el showrunner de la serie y, además de Cox y D'Onofrio, Born Again, que verá la luz en Disney+ el 25 de mayo de 2025, también cuenta en su reparto con Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. Ayelet Zurer, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton y Arty Froushan completan el elenco de la serie.