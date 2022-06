Filtrada una escena eliminada de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha vuelto a reventar la taquilla con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que ya acumula más de 800 millones de dólares en los cines de todo el mundo desde su estreno el pasado 6 de mayo. Y mientras el filme de Sam Raimi sigue su triunfal trayectoria en cartelera, más y más detalles salen a la luz, entre ellos una escena inédita que quedó fuera del montaje final de la película.

Y es que, a pesar de que todavía está en los cines, algunas imágenes detrás de las cámaras, se han filtrado en la red. Un clip sobre el rodaje que incluye una escena eliminada que revela que Wong (Benedict Wong) tuvo más ayuda para sobrevivir en el monte Wundagore.

Compartido por @DrStrangeUpdate en Twitter, el clip en cuestión muestra a Wong y Adam Hugill, además de otros dos hechiceros de Kamar-Taj, escalando la cara rocosa de Wundagore para descubrir más del Darkhold, el Libro de los Condenados. Hugill es el actor que interpretó a Rintrah, el minotauro verde mágico, un personaje que llamó la atención de los fans en los primeros adelantos del filme, pero cuya presencia final en la cinta fue meramente testimonial.

Behind the scenes video of a #MultiverseOfMadness deleted scene of #Wong, Rintrah and Kamar-Taj sorcerers climbing Wundagore Mountain to find out more about the Darkhold! 🎥 pic.twitter.com/ZPvFrCj1t8