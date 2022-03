La fecha de estreno de The Batman en HBO Max, filtrada

La fecha de estreno de The Batman en HBO Max, filtrada - HBO MAX

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman está arrasando en taquilla y en casi dos semanas la cinta de Matt Reeves ha recaudado poco menos de 500 millones de dólares a nivel mundial. Esto no ha sido un impedimento para su próximo estreno en streaming y ya se ha filtrado la fecha en que llegará a HBO Max.

Según Deadline, un fallo técnico en la página web de HBO reveló accidentalmente las fechas de estreno de la nueva versión cinematográfica del caballero oscuro. La publicación asegura que se podrá ver en vídeo bajo demanda a partir del 19 de abril, mientras que en televisión se emitirá en HBO Latino los días 23, 24 y 26 de abril.

Por el momento Warner Bros. no ha confirmado estas fechas, pero encajan con los planes de la compañía. El plan actual de Warner Bros. es que sus películas se lancen en streaming 45 días después de su llegada a los cines, y el 19 de abril es 46 días después del estreno de The Batman. Jason Kilar, CEO de WarnerMedia, ha aclarado en varias ocasiones que en 2022 y hasta nuevo aviso todos los estrenos en cines de Warner Bros. llegarán a HBO Max 45 días después de su debut en las salas.

Pese a que pronto se podrá ver en streaming, The Batman aún tiene por delante varias semanas para seguir arrasando en taquilla. La cinta no tiene por el momento ningún firme competidor, aunque a partir del 25 de marzo en Estados Unidos tendrá que medirse con La ciudad perdida (13 de abril en España), la gran apuesta de acción de Paramount Pictures con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt.

The Batman se ha estrenado solo cines, algo que no ocurría con una película del estudio desde el lanzamiento de Tenet, la cinta dirigida por Christoper Nolan, que curiosamente también protagonizó Pattinson. Antes del estreno de la pelícuila de Reeves, las películas más taquilleras del estudio desde marzo de 2020 fueron Godzilla vs. Kong, con una recaudación de 468 millones de dólares y Dune, con más de 400 millones.

Warner Bros. tiene grandes planes para el futuro de la saga iniciada The Batman. Además de la más que posible secuela, ya se ha confirmado que HBO Max prepara un spin-off protagonizado por el personaje de Colin Farrell. The Penguin es el título provisional de la producción, que contará con Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell y Lauren LeFranc como productores ejecutivos. Lauren LeFranc será guionista y showrunner. Además, también está en marcha una serie centrada en los prisioneros de Arkham.

Junto a Robert Pattinson como Bruce Wayne, completan el reparto de The Batman Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Collin Farrell como el Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon.