La voz de Robert Pattinson como Batman era "tan espantosa" que tuvo que cambiarla

Encontrar su voz para The Batman fue uno de los grandes retos de Robert Pattinson a la hora de meterse en la piel del caballero oscuro. Así lo ha confesado el actor británico que asegura que tuvo que modificar la idea inicial que tenía sobre cómo afrontería el aspecto vocal de su interpretación en el filme dirigido por Matt Reeves.

Durante su intervención en el programa de Jimmy Kimmel, el intérprete señaló que los actores que han interpretado a Batman tenían tendencia a hacer que su voz fuera muy grave y profunda. En cambio, él quería probar a hacer algo diferente, intentando que fuera lo más similar posible a un susurro.

Pero después de un par de semanas probando con ese enfoque, los responsables del filme consideraron que era algo tan horrible que le pidieron a Pattinson que dejara de hacerlo.

"Quería hacer algo que fuera drásticamente distinto a todos los demás Batman... Simplemnte pensé que, como todos tenían este tipo voz grave y aspera, me dije: 'Voy a hacer lo contrario, lo haré más como un susurro'. E intenté hacerlo así al principio, durante unas dos semanas, pero era absolutamente espantoso y me dijeron que no lo volviese a hacer", explicó el actor.

Y es que, para Pattinson uno de los grandes problemas, residía en que era muy complicado mantener ese tono y después volverlo a repetir para grabar algunos diálogos en fase de postproducción.

Sin embargo, Pattinson reveló que él no había sido el único que había intentado poner una voz diferente al Caballero Oscuro. Y es que Christian Bale también quiso adoptar un enfoque parecido cuando protagonizó Batman Begins, su primera película como el personaje de DC, a las órdenes de Christopher Nolan en 2005. Pese a ello, el protagonista de American Psycho, finalmente optó por poner la que es, para muchos seguidores del personaje, la voz más brusca y grave de Batman en el cine.

Con la nueva voz y rostro de Pattison, The Batman abordará el segundo año del caballero oscuro luchando contra el crimen en Gotham, donde tendrá que hacer frente a un terrible y nuevo enemigo, el misterioso Enigma que desata una oleada de crueles crímenes y amenaza con destapar mentiras del pasado de la familia Wayne.

Junto a Pattinson como Batman, Zoe Kravitz como Catwoman, John Turturro como Carmine Falcone, Paul Dano como Enigma, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino y Jeffrey Wright como el comisario Gordon completan el reparto de la película dirigida por Matt Reeves que se estrenará el próximo 4 de marzo.