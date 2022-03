The Batman rodó escenas falsas para no revelar la gran sorpresa de su final

The Batman rodó escenas falsas para no revelar la gran sorpresa de su final - WARNER BROS.

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Mantener en secreto la trama de una película durante su rodaje es cada vez más difícil y es habitual ver filtraciones en Internet de imágenes de los sets. Para evitar spoilers, Matt Reeves ha desvelado que filmó escenas falsas de The Batman con Barry Keoghan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante meses se pensó que Barry Keoghan daría vida al policía Stanley Merkel, pero el actor no está presente en ninguna escena policial. Es al final de The Batman cuando Keoghan hace su aparición en una secuencia en la que Enigma está encarcelado y tiene una pequeña conversación con su vecino de celda, acreditado como 'Prisionero invisible de Arkham'. No se muestra su rostro al completo, pero es evidente que se trata de Keoghan.

En una entrevista con IGN, Reeves no solo confirmó que ese prisionero es el Joker, sino que también desveló que filmó varias escenas falsas con Keoghan para evitar que esta gran revelación final se filtrara.

"Cuando estás haciendo una película como est quieres que sea diferente, quieres que la gente sienta que está teniendo una experiencia especial. Cuando vas al cine quieres cierto nivel de sorpresa. Creo que una de las cosas que me preocupaba era la especulación mientras hacíamos la película, que se supiera que íbamos a explorar el personaje que terminamos explorando. Así que empezamos a pensar qué podíamos hacer para despistar a la gente. La idea de convertirlo en Stanley Merkel era exactamente eso, porque la fuerza policial es en realidad una gran parte de la historia, por lo que parecía creíble que pudiéramos hacer eso", explicó.

Reeves también aseguró que Keoghan apareció como el Joker en otra escena, que la secuencia no llegó al montaje final. "Había una escena anterior en la que Batman va a Arkham y Barry está en esa escena. Es una escena genial y estoy seguro de que publicaremos la secuencia después de que llegue la película", adelantó.