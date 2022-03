La referencia a Bane en la escena más brutal de The Batman

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman ya es un éxito. La cinta protagonizada por Robert Pattinson ha causado furor entre la mayor parte de los fans de DC, que incluso repiten en las salas de cine para analizar al detalle cada plano del filme dirigido por Matt Reeves. Y han sido ellos quienes han encontrado una posible referencia oculta relacionada con uno de los grandes enemigos del caballero oscuro, Bane.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Dicha referencia que parece encontrarse en una de las escenas del tercer acto del filme de Reeves. La secuencia en cuestión muestra a Batman gravemente herido después de haber recibido el impacto bocajarro de un disparo de escopeta. Y aunque gracias al blindaje incorporado en su armadura, el balazo solo lo deja momentáneamente fuera de combate, Selina se queda sola para enfrentarse a los secuaces de Enigma.

Sin embargo, cuando parecía que la cosa no podía ir a peor, la situación se complica con Catwoman encontrándose a merced de uno de los esbirros. Con Selina a punto de caer al vacío, para salvar su vida Batman decide inyectarse un suero de color verdoso con el que logra, milagrosamente, recuperarse al instante. Después, y cargado de una rabia absolutamente brutal, salvar a Catwoman y casi matar al villano a puñetazos en una de las secuencias más brutales.

Pese a que en ningún momento se menciona específicamente cuál es la sustancia que contiene el vial que Bruce Wayne inyecta en su pierna, los seguidores más acérrimos del Universo Cinematográfico DC no han tardado en señalar que podría tratarse de El Veneno (conocido en inglés como Venom). Se trata del mismo suero que Bane, el mítico villano, introduce en su cuerpo y que le da su desproporcionada fuerza física.

Una hipótesis nada descabellada que bien podría tener su inspiración en la historia de Dennis O'Neil y Trevor Von Eedem, Venom, publicada en 1993, en la que Bruce Wayne, en un intento por superar sus propios límites, se vuelve adicto al compuesto químico que utiliza Bane.

Motivo por el cual, los fans no han tardado en señalar los paralelismos entre el mítico relato de las grapas y la escena protagonizada por el Batman de Pattinson. Y aunque no todos los seguidores del personaje comparten la teoría de que la sustancia en cuestión se trate del Venom, no han tardado en expresar su entusiasmo sobre ella en redes sociales.

"No era Venom, era sólo adrenalina... Te das cuenta de que realmente, el Venom es una droga basada en la adrenalina, ¿verdad? ¿Y que el famoso guionista de Batman, Denny O'Neil, escribió una historia sobre Batman volviéndose adicto a ella porque se estaba exigiendo demasiado? ¿Algo que encaja muy bien con Battinson?, explicó un seguidor del personaje.

"It wasn't Venom, it was just adrenaline"..you do realize Venom IS an adrenaline based drug right? And that celebrated Batman writer Denny O'Neil wrote a story about Batman becoming addicted to it because he was pushing himself too hard? Something that fits Battinson really well? pic.twitter.com/SIRMfu1lhc — Dudeseid (@Dudeseid) March 6, 2022

"The Batman es alucinante, 9/10. La parte del final cuando Catwoman está a punto de morir con Batman fuera de combate y no puede moverse estaba muy bien hecha. Necesita inyectarse el Venom de Bane para salvarla", afirma un usuario.

The batman is amazing 9/10. The part at the end when cat woman's going to die and batman is defeated and cant move was done well. He needs to inject himself with Banes venom to save her....... pic.twitter.com/J8Ox9qNnck — Big Bad Wolf (@Bane_In_ThaAss) March 5, 2022

"Cuando Batman se inyectó el Venom en sus venas", exclamó otro fan.

When Batman injected venom into his veins! pic.twitter.com/U3gSss4hLd — DonArtistry (@TheMindOfEli_) March 5, 2022

"No sé cómo la gente puede pensar que lo que tenía Batman al final era adrenalina cuando, literalmente era una sustancia verde y súper brillante que le proporcionó un subidón. ES JODIDO VENOM", defendía a ultranza un seguidor.