El final de The Batman: ¿Quién asesinó a los padres de Bruce Wayne?

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

Las previsiones se cumplieron y 'The Batman' se ha convertido en el mejor estreno de este 2022. El regreso del caballero oscuro a la gran pantalla ha venido aplaudido por crítica y público. Uno de los aspectos llamativos de la cinta es que ha evitado mostrar directamente directamente el asesinato de los padres de Bruce Wayne (Robert Pattinson). Un crimen que, en cambio, es crucial en el desarrollo y resolución de la intrincada trama de la película, lo que ha provocado que surjan teorías sobre quién fue el autor del asesinato de Thomas y Martha Wayne.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Han sido tantas las veces en las que se ha visto la muerte del matrimonio Wayne en pantalla, que no ha sorprendido que, en 'The Batman', Matt Reeves optase por no mostrar la tragedia. Un crímen que la mayoría de las versiones, tanto en pantalla como en el cómic, atribuyen a Joe Chill, un delincuente de poca monta.

No obstante, en algunas adaptaciones el autor de la muerte de los padres de Bruce Wayne tiene una mayor importancia, como en el caso de 'Batman', la cinta de Tim Burton, en la que fue el Joker de Jack Nicholson el que acabó con la vida de los Wayne. Por otro lado, aunque se presume que fue Chill quien mató a los padres de Bruce en 'Joker', la cinta de Todd Phillips, no hay que olvidar fue producto de los disturbios que provocó Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), el protagonista del filme.

Eso sí, aunque en 'The Batman' los asesinatos no se muestren, sí que se menciona en numerosas ocasiones el crimen y le da una gran importancia no solo para motivar que Bruce se convierta en Batman, sino también en las motivaciones de los villanos, que ofrecen incluso versiones diferentes sobre la autoría de las muertes.

En 'The Batman', el Bruce Wayne de Robert Pattinson ve a sus progenitores como una fuente de inspiración a la hora de convertirse en justiciero, al creer que su padre cuando se postuló como alcalde, solo buscaba el bien de Gotham.

Sin embargo, en sus crípticos mensajes y acertijos Enigma (Paul Dano) expone una sombría verdad sobre su pasado. Se revela que Martha Wayne, cuyo apellido de soltera era Arkham, otra de las familias más poderosas de Gotham, tuvo problemas mentales antes de su trágico destino. De hecho, la joven Martha llegó incluso a estar internada en una institución psiquiátrica durante un tiempo. Mientras Thomas Wayne se postulaba para alcalde, un periodista se enteró de los problemas mentales de Martha y no dudó en investigarlo amenazando con sacarlo a la luz.

Enigma afirma que, por temor a que los problemas de salud de su esposa afectasen negativamente a su carrera electoral, Thomas Wayne le pidió a Carmine Falcone (John Turturro) silenciase al reportero -llamado Edward Elliot- para evitar que la información se filtrara... y el mafioso acabó con el problema del magnate asesinando al periodista.

Cuando Bruce le pregunta a Falcone sobre estas afirmaciones, el señor del crimen lo confirma. Efectivamente, el periodista no hizo caso de las amenazas y este fue silenciado para siempre. Por supuesto, esto provoca que el vigilante de Gotham tenga una crisis existencial, pues considera que todo ha sido una mentira.

Tras enterarse de los tratos de su padre con la mafia, Bruce acude a Alfred para preguntarle si todo esto es cierto. El mayordomo, interpretado por Andy Serkis, confirma que Thomas Wayne acudió a Falcone en busca de ayuda, pero que solo quería amedrentar al periodista y nunca ordenó su muerte. Es más, Alfred sostiene que Thomas Wayne era "un buen hombre" y que, llevado por la presión y por su amor incondicional a su esposa, cometió un error de juicio.

De hecho, asegura Alfred, en cuanto se enteró de lo que Falcone había hecho, no dudó en decirle al señor del crimen que iba a ir a la policía para contarlo todo. Sin embargo, no logró denunciar al mafioso, pues el matrimonio Wayne fue asesinado por un delincuente común al salir del teatro.

¿FALCONE O MARONI?

Y es aquí donde difieren las versiones sobre quien mató a los padres de Batman. Alfred no puede asegurarle a Bruce que fuese Falcone el que, al ver que Thomas Wayne no podía cargar en su conciencia con la muerte del reportero y acudiría a la policía, ordenase el asesinato de sus padres. Sí, parece más que lógico, porque Falcone hubiera hecho cualquier cosa para evitar que Thomas se fuese de la lengua. No obstante, no hay confirmación oficial, lo que invita a que pueda haber otros culpables.

También hay otro señor del crimen de Gotham que podría haber estado detrás de la muerte de los padres de Bruce Wayne: Sal Maroni. El notorio gángster no aparece en el elenco de The Batman, pero se lo menciona varias veces. Esto se debe a que Maroni fue arrestado como parte de la redada de drogas más grande de la historia de la ciudad. Y si bien parece que está encarcelado por esto, también podría estar encerrado por matar a Thomas y Martha Wayne. Sal Maroni fue quien impulsó la corrupción del Proyecto Renovación y usarlo como medio para sobornos, blanquear de dinero y otros actos criminales.

¿Quizás se aborde en una secuela cinematográfica o en uno de los spin-offs que se verá en HBO Max? Eso sí, independientemente de quién asesinase a los Wayne, lo que hace la versión de Reeves de lo sucedido es humanizar a los padres de Batman. Tanto Martha como especialmente Thomas tenían defectos y Wayne padre cometió un error terrible, pero en ningún momento hubo malas intenciones, que era lo que Enigma divulgaba. De cualquier manera, el caballero oscuro recuerda que él es un símbolo de esperanza, no de venganza.