The Batman ¿Quién es el padre de Selina Kyle (Catwoman)... en los cómics?

The Batman ¿Quién es el padre de Selina Kyle... En los cómics?

The Batman ¿Quién es el padre de Selina Kyle... En los cómics? - WARNER BROS.

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

En The Batman, Matt Reeves convierte a Selina Kyle (Zoë Kravitz) uno de los personajes principales con gran peso en la trama. En conflicto con su pasado y con motivaciones personales que la llevan a cruzarse en el camino del caballero oscuro, el filme revela la identidad del padre de Catwoman. Sin embargo, el personaje ha tenido diferentes orígenes en los cómics de DC.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la cinta Selina Kyle trabaja en el Iceberg Club, un túrbio local de moda del que el propietario es el Pingüino (Colin Farrell) y en que se dan cita las élites y los mafiosos de Gotham. Entre estos últimos está Carmine Falcone (John Turturo), el gran capo del crímen organizado con el que tiene un par de singulares encuentros que llaman poderosamente la atención de Batman.

En el tramo siguiente de la película, Selina le revela a Bruce Wayne que el jefe de la mafia es su padre biológico. Su madre Maria, que murió cuando Selina aún era una niña, era camarera en el club antes de que él la matara. Una gran parte de la trama de Catwoman en The Batman gira en torno a su venganza contra Falcone por todo lo que le hizo a su madre y por no asumir nunca su responsabilidad como su padre.

Catwoman ha tenido varios orígenes en los cómics. Durante el relanzamiento de Los Nuevos 52 de DC en 2011, Selina supuestamente es hija de Brian, un hombre alcohólico, y Maria Kyle, pero luego se entera de que es la hija biológica de Rex Calabrese, un jefe criminal de Gotham.

En el Renacimiento de DC, que comenzó en 2016, Brian Kyle mantiene su condición de padre de Selina. Sin embargo, en Batman: Dark Victory de 1999, Catwoman cree que Carmine Falcone es su padre biológico, tal y como ocurre en la película.

Si bien nunca consigue pruebas de que es la hija de Falcone, Catwoman explora una vez más esta conexión en el cómic Catwoman: When in Rome, lanzado en 2004. En el cómic vuela a Italia para investigar el misterio de su familia y se revela que Louisa, la esposa de Falcone, pudo haber tenido una segunda hija que fue dada en adopción. Aparentemente el tomo confirma que Selina Kyle es la hija de Falcone, pero el cómic no aporta pruebas definitivas.

A pesar de las diferentes identidades del padre de Catwoman, los cómics establecen que Selina se crió principalmente en orfanatos y hogares de acogida cuando era niña. Teniendo en cuenta que The Batman se inspira especialmente en de Batman: The Long Halloween de 1996, no sorprende que la película establezca que Falcone es su padre.