Así es la escena eliminada de The Batman con Joker en Arkham

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Tras casi dos semanas en taquilla, 'The Batman' ha sobrepasado los 465 millones de dólares y es la producción de Hollywood más taquillera de lo que va de 2022. Con un buen boca-boca entre público y crítica, la película tiene un prometedor horizonte y uno de los aspectos que más ha gustado es cómo Matt Reeves ha enlazado y presentado a ciertos personajes, que se espera que den juego en futuras entregas. Y uno de los que más ha llamado la atención es el Joker de Barry Keoghan.

Ahora que ha pasado un tiempo prudencial tras el estreno, el director ha hablado abiertamente de secuencias y personajes que dejan la puerta abierta a teorizar sobre lo que sucederá en posibles secuelas o spin-offs. Y en este sentido, Reeves ha confirmado que se suprimió una escena del montaje final en la que se presentaba antes al Joker, o siendo más precisos el preso de Arkham que llegará en el futuro a ser el Joker, y detallaba más a fondo su relación previa con Batman.

Aunque Enigma (Paul Dano) es el villano principal de la cinta, Reeves ha mostrado a otros enemigos del cruzado de la capa, como Oswald Cobblepot (Colin Farrell), el Pingüino, el cual juega un papel clave en la cinta. Sin embargo, Reeves se guardó para el final al gran archienemigo del vigilante de Gotham, al Joker interpretado por Barry Keoghan, el cual está ya encerrado en Arkham.

Si bien, su aparición en el filme es breve, muestra también que todavía no es el gran villano, pesadilla y némesis del caballero oscuro. Precisamente, esa escena eliminada a la que se ha referido Reeves era un encuentro entre los personajes de Robert Pattinson y Keoghan. Un tenso diálogo que revelaba que ambos se conocían de antes y que ya se habían enfrentado.

"Bueno, ya sabéis, el 'prisionero invisible' (alias con el se acredita a Keoghan en la película) es uno de los personajes a los que Batman se habría enfrentado en el Año Uno y así es como terminó allí. Así que tienen un vínculo. Uno de los diálogos de esa escena eliminada es en el que el preso le dice: 'Ya casi es nuestro aniversario, ¿no?' Y ahí veis que tienen una relación anterior y que ese personaje que creéis que es, lo es pero antes de que se convierta en el villano que conocéis", declaró Reeves a Cinemablend, evitando nombrar al papel de Keoghan como el Joker.

"Aún no se proclamado así mismo de esa forma, pero [Batman y el Joker] tienen una conexión que comienza mucho antes [de lo que se ve en la película] y que dicha unión se formó de una manera muy concreta", añadió. Aunque Reeves ha ofrecido varios datos que son muy evidentes, se ha cuidado de no citar ciertas cosas por su nombre para evitar problemas, no hay que olvidar los famosos acuerdos de confidencialidad con los estudios.

¿SERÁ EL JOKER EL VILLANO DE THE BATMAN 2?

Que Batman y el Joker tengan ya un vínculo de forma tan temprana es lógico, si se considera que ambos personajes se han visto las caras varias veces en ficción y que dichos enfrentamientos han sido épicos, como el que se vivió en la aclamada 'El Caballero Oscuro' de Nolan con el Bruce Wayne de Christian Bale y el personaje de Heath Ledger.

Eso sí, en sus declaraciones, Reeves no ha dicho nada sobre si el Joker será la némesis principal de 'The Batman 2'. Lo que es evidente es que dicha escena eliminada deja a entender que se explorará en un futuro el vínculo que tienen héroe y villano. Eso sí, los fans tendrán varias teorías sobre cómo se conocieron en el pasado, lo que, sin duda, es un aliciente para los seguidores de DC.

Habrá que esperar ahora si este 'proto-Joker' es uno de los personajes que explora la serie centrada en Arkham, uno de los dos spin-off que prepara Reeves para HBO Max. El otro, tal y como se confirmó hace semanas, estará focalizado en el mundo de la mafia de Gotham y estará protagonizado por el Pingüino de Colin Farrell.