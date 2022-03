Así es el traje alternativo de Robert Pattinson en The Batman

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

En sus más de 80 años, el caballero oscuro ha lucido diferentes versiones de su traje en cada una de sus adaptaciones, la última la armadura táctica de Robert Pattinson en The Batman. Sin embargo, el actor pudo haber lucido un aspecto muy distinto en la cinta dirigida por Matt Reeves.

Y es que, antes de darle su aspecto definitivo al protector de Gotham, Warner Bros. valoró otras opciones, tal y como han revelado recientemente unas imágenes del arte conceptual del filme.

Compartida y replicada por múltiples cuentas en Twitter, puede verse las más que notables diferencias entre el actual traje de Pattinson y el diseño que finalmente fue descartado por la productora del filme.

La ilustración muestra un diseño completamente inédito del traje de Batman en tonos más grises y azulados, distanciándose así de la gama de grises oscuros y aproximándose más al aspecto que lucía el Batman de Frank Miller, El regreso del Caballero Oscuro.

