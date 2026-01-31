Jodie Foster asegura que su nominación al Oscar con 14 años la "salvó" de ser víctima de abusos sexuales en Hollywood - WARNER BROS.
MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -
Jodie Foster cree que no fue víctima de abusos sexuales en Hollywood de niña porque ya tuvo un gran reconocimiento, su nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto con solo 14 años por su papel en Taxi Driver, siendo muy joven. Una circunstancia excepcional que considera que la situó fuera del radio de acción de posibles depredadores dentro de la industria cinematográfica.
"He tenido que examinarlo de verdad, es decir, '¿Cómo es que me salvé?'. Hubo microagresiones, por supuesto. Cualquiera que esté en un lugar de trabajo ha sufrido microagresiones misóginas. Eso forma parte de ser mujer, ¿no? Pero ¿qué fue lo que me impidió vivir esas malas experiencias, esas experiencias terribles?", desvela la oscarizada por Acusados y El silencio de los corderos en una entrevista con NBC Fresh Air.
En esa misma línea, Foster ha detallado la conclusión a la que llegó con el tiempo y la vincula a la autoridad que adquirió siendo todavía una niña. "Y lo que llegué a creer es que yo tenía cierta cantidad de poder cuando tenía 12 años. Para cuando llegó mi primera nominación al Oscar, yo formaba parte de una categoría distinta de gente que tenía poder, y yo era demasiado peligrosa para que me tocaran", explica Foster, que indica que "podría haber arruinado carreras o podría haber pedido auxilio, así que no era un objetivo".
"Es muy difícil manipularme emocionalmente porque no actúo con las emociones a flor de piel", observa la protagonista de Contact, que añade que su personalidad, descrita por ella misma como directa y lanzada, también pudo actuar como un freno ante conductas inaceptables.
"Los depredadores usan cualquier cosa que puedan para manipular y conseguir que la gente haga lo que ellos quieren. Y eso es mucho más fácil cuando la persona es más joven, cuando la persona es más débil, cuando una persona no tiene poder", continuó Foster.
Al reflexionar sobre el oficio y el impacto que puede tener una carrera iniciada en la infancia, la actriz de La habitación del pánico ha subrayado que "una parte de mí se ha hecho resiliente por lo que hago para ganarme la vida y he sido capaz de controlar mis emociones para poder hacerlo con un personaje".