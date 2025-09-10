Sigourney Weaver, la mítica teniente Ripley, dicta sentencia sobre Alien Planeta Tierra: "No puedo creerlo"

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra continúa su emocionante recorrido en Disney+. Sigourney Weaver, quien interpretó en la gran pantalla a la mítica teniente Ellen Ripley en cuatro películas de la saga, iniciada por Ridley Scott en 1979, ha compartido su firme opinión sobre la serie desarrollada por Noah Hawley.

"Lo que admiro de la serie es que no se centra únicamente en Alien. Trata sobre el mundo en el que viviremos dentro de 100 años. Creo que su alcance es mucho mayor que el de un proyecto típico de Alien. Es fascinante", admitió Weaver en declaraciones a Collider durante el Festival de Cine de Toronto.

"Habla bastante más sobre nuestro mundo, lo que ocurrirá, lo que realmente importará y el papel de la codicia. Ha elevado a otro nivel algunos de los temas que siempre han estado presentes en la saga Alien, y creo que está brillantemente interpretada y realizada. Sinceramente, no puedo creer que sea televisión", añadió la actriz.

Las declaraciones de Weaver, quien dio vida por última vez a Ripley en Alien: Resurrección (1994), y que ya era fan del trabajo de Hawley desde Fargo, refuerzan las críticas especialmente positivas que ha cosechado Alien: Planeta Tierra desde su estreno, y con la que Hawley expande el universo cinematográfico de la saga creada por Scott en la pequeña pantalla. De este modo, la estrella de Cazafantasmas parece sentirse orgullosa de cómo el cineasta y su equipo creativo han retomado y desarrollado temas previamente explorados en la franquicia, llevándolos más allá.

De hecho, el tema de la avaricia se aborda en el quinto episodio de Alien: Planeta Tierra, donde Hawley rinde homenaje al filme original de Ridley Scott. "Uno de los grandes aspectos de la primera película era cómo se quejaban esos tipos de lo poco que cobraban trabajando para la empresa", afirmó a Deadline.

Bajo el título En el espacio nadie... e inspirado en el eslogan del filme ("En el espacio nadie puede oír tus gritos"), este episodio sitúa sus acontecimientos antes del piloto, desarrolla la acción en la Maginot y funciona como una "mini película", aseguró Hawley, quien también ejerce en él como director.

Para garantizar la autenticidad, Hawley explicó que "es literalmente lo mismo". "Usamos los planos originales. La mayoría de las salas, el puente, el comedor, los pasillos... están copiados de la Nostromo. Teníamos que mostrarle al público que esto no solo es Alien, sino el Alien de Ridley Scott. Usar la nave icónica era primordial. Tenía que dar la sensación de ser El octavo pasajero", expresó.