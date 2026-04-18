Scarlett Johansson denuncia que fue "encasillada" por su físico al inicio de su carrera: "Era la amante o el bombón"

Scarlett Johansson denuncia que fue "encasillada" por su físico al inicio de su carrera: "Era duro" - CONTACTO

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Scarlett Johansson tiene a sus espaldas una amplia filmografía, siguiendo sus más de 30 años en la industria cinematográfica. Ahora, las dos veces nominada al Oscar ha recordado sus primeros años como actriz, señalando que, al igual que el resto de mujeres, fue "encasillada" por su aspecto.

"Era una época muy diferente", explicó la intérprete en una entrevista concedida a CBS Sunday Morning en la que rememoró el inicio de su carrera, compartiendo su experiencia al "haber crecido en la industria y ser además una mujer de veintitantos años a principios de la década de 2000, siempre en el punto de mira". "Fue una época realmente dura", apuntó.

"A las mujeres se las juzgaba por su aspecto de una forma que, en aquel entonces, se consideraba socialmente aceptable", expuso Johansson. "Fue duro", añadió, señalando la importancia que se le daba al físico de las actrices. "Las ofertas que había en aquella época para las mujeres de mi edad, en cuanto a papeles u oportunidades en el mundo de la interpretación, eran mucho más escasas de lo que son ahora", expresó.

JOHANSSON CREE QUE AHORA HAY "PAPELES MUCHO MÁS EMPODERADORES"

Y es que, en opinión de la intérprete de Historia de un matrimonio o Vengadores, actualmente existen "papeles mucho más empoderadores" para las chicas jóvenes de los que había cuando ella empezó, en los años 90 y en la primera década del siglo XXI.

Johansson hizo hincapié en la "poca variedad" de papeles que había en el pasado. "Te encasillaban mucho y te ofrecían siempre los mismos", reveló y expuso que estos personajes eran "siempre la otra mujer, la amante o el bombón". "Ese era el arquetipo predominante cuando yo tenía esa edad", indicó.

Entre los últimos trabajos de Johansson se encuentran Eleanor the Great, que supone su debut como directora, Jurassic World: El renacer, que se estrenó el pasado verano, Paper Tiger, en la que volverá a compartir pantalla con Adam Driver o la nueva película de El exorcista.