El final de El día de la revelación, explicado: ¿Qué significa esa última palabra y cuál es el mensaje de los aliens? - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg. La cinta explora lo que pasaría si alguien descubriera que hay pruebas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre que han sido mantenidas en secreto durante décadas. Y a pesar de que el filme trata precisamente de revelar, el final deja una importante incógnita que tanto el guionista como los actores han abordado.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases de El día de la revelación, Margaret y Daniel, los personajes de Emily Blunt y Josh O'Connor, respectivamente, consiguen lo que se proponían y retransmiten la verdad al mundo: Los alienígenas existen, han visitado la Tierra en numerosas ocasiones y las autoridades lo han estado ocultando desde hace casi 80 años.

Es más, el filme también denuncia que esa verdad está en manos no de los gobiernos, sino de empresas privadas que se han lucrado con la tecnología extraterrestre. Así, los archivos liberados, propiedad de la corporación Wardex, no solo muestran avistamientos de naves espaciales y criaturas extraterrestres, sino también cómo algunos de los visitantes fueron capturados con vida, interrogados y torturados.

Justo después de proyectar las impactantes imágenes, un alienígena (liberado de la corporación) llega a la redacción de la cadena local de Kansas y susurra un mensaje a Daniel, que a su vez se lo repite a Margaret. "Escuchad", termina diciendo esta, a punto de compartir ante las cámaras las palabras de la criatura... pero sin terminar de hacerlo, ya que la película acaba ahí de forma abrupta. Un final que se abre a múltiples interpretaciones y que ahora el guionista del filme, David Koepp, ha querido aclarar.

"Ocurrió cuando escribí el primer borrador y llegué a la última escena. Escribí esa palabra, levanté las manos y dije: 'Ya está'. No hay nada que pueda decir que mejore aún más esa idea", recordó Koepp en una entrevista concedida a Cinemablend. "Ella dice: 'Escuchad', porque estoy a punto de contarte cosas que necesitas saber, pero también se puede escuchar la idea en su totalidad. Llevamos dos horas y media hablando de la empatía. Eso es escucharnos unos a otros", explicó.

De esta manera, aunque al espectador puede quedarle la duda de cuál es el mensaje de los extraterrestres, lo importante de la cinta no es eso, sino la idea de atender a lo que el otro tiene que decir. Y es que, no hay que olvidar que durante el desarrollo del filme, Spielberg señala en varias ocasiones la empatía como valor fundamental y esencia para evolucionar como especie.

"Además, resulta que es la primera palabra de un gran libro de uno de mis autores favoritos, Kurt Vonnegut", añadió Koepp. El guionista citó Matadero Cinco: "Escuchad, Billy Pilgrim se ha quedado atrapado en el tiempo". "'Escucha' es la clave. Cuando puedes expresar todo lo que quieres decir con una sola palabra, dejas de hablar", razonó.

EMILY BLUNT Y JOSH O'CONNOR DEFIENDEN EL FINAL DE LA PELÍCULA DE SPIELBERG

Por su lado, en declaraciones a Entertainment Weekly, Blunt señaló que, a su parecer, la ambigüedad del desenlace era totalmente intencional. "El mensaje podría resumirse en una sola palabra, porque, en muchos sentidos, lo que se ha revelado al mundo al final es suficiente para que hagas lo que te digo que hagas al final", expuso, aunque añadiendo que también cree que su personaje "podría seguir explicándote más sobre cuál es el mensaje".

"Mi interpretación es que 'Escuchad' es el comienzo de un mensaje; esa sería mi corazonada", expresó O'Connor. En todo caso, el actor también opinó que solo esa palabra bastaba "para transmitir todo el mensaje". "Así que hay más que decir, pero el titular es: 'Hola, chicos, esto va a tratar sobre la comunicación, la escucha y la participación'", resumió.