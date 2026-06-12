El caso real que inspiró El día de la revelación y llevó a Spielberg de vuelta al cine de alienígenas - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg sobre la vida extraterrestre. El cineasta ha dirigido títulos tan icónicos del género como Encuentros en la tercera fase, E.T. y La guerra de los mundos, pero llevaba un tiempo sin abordar una nueva historia centrada en el contacto entre humanos y alienígenas. Ahora, el director ha confirmado el caso real que le llevó a regresar al cine de extraterrestres.

Según señaló el propio cineasta en una entrevista concedida a Empire, The New York Times publicó en 2017 un artículo que captó su atención. Titulado Glowing Auras and 'Black Money': The Pentagon's Mysterious U.F.O. Program (en español, Auras luminosas y 'dinero negro': el misterioso programa OVNI del Pentágono), el artículo, escrito por Helene Cooper, Ralph Blumenthal y Leslie Kean, analizaba la partida millonaria del presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos destinada al misterioso "Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales".

"Había un vídeo FLIR [infrarrojos de visión frontal] que un denunciante había entregado al Times y que procedía de un avión de la Armada", explicó Spielberg. "Fue un incidente que ocurrió en 2004, cuando pilotos de la Armada, entre ellos David Fravor, que volaban desde el portaaviones USS Nimitz, observaron un objeto alargado de 12 metros de largo maniobrando sin propulsión visible frente a la costa de San Diego", apuntó.

LA SEMILLA DE EL DÍA DE LA REVELACIÓN, DE STEVEN SPIELBERG

"Cuando se publicó ese artículo del New York Times y se hicieron públicas las imágenes de Fravor, se reavivó mi interés por contar una historia sobre la revelación total", expresó el cineasta que, gracias a sus anteriores proyectos, ya contaba con cierto bagaje sobre las investigaciones del gobierno estadounidense en materia de fenómenos extraños en el cielo.

"Llevo mucho tiempo siguiendo este tema y, por supuesto, se han realizado documentales desde que The New York Times publicó la noticia, que están disponibles en casi todas las plataformas de streaming", declaró Spielberg, recomendando en particular "un interesante documental de 72 episodios titulado The Secrets of Skinwalker Ranch", que él mismo se vio "del tirón".

Basado en una historia de Spielberg, el guion de El día de la revelación lo firma David Koepp. La cinta está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, entre otros.