Winona Ryder ficha por la temporada 3 de Miércoles y se reencuentra con Jenna Ortega y Tim Burton

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Es oficial: Winona Ryder se unirá al reparto de Miércoles en su tercera temporada. Por el momento, se desconocen detalles acerca del papel que encarnará la actriz en la serie protagonizada por Jenna Ortega , con quien ya trabajó en la secuela de Bitelchús, y que seguirá contando con Tim Burton como director y productor ejecutivo.

Según informa Variety, Ryder trabajará una vez más a las órdenes de Burton, quien ha manifestado su entusiasmo por la incorporación de la actriz a la serie de Netflix. "Estoy muy contento de que Winona se haya unido a nosotros, encaja perfectamente en este universo", aseguró el cineasta en un comunicado.

"Y es una amiga muy querida. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella", añadió. A lo largo de los años, Burton y Ryder han colaborado en cintas como Eduardo Manostijeras, Bitelchús y su secuela, estrenada en 2024 y en la que precisamente Jenna Ortega dio vida a la hija del personaje de Ryder.

"En lo que respecta a los marginados, Winona Ryder es la mejor de todos los tiempos", expresaron, por su parte, los creadores y showrunners de Miércoles Alfred Gough y Miles Millar, que ya coincidieron con la actriz como guionistas de la secuela de Bitelchús. "Su legendaria colaboración con Tim Burton ha dado lugar a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Nos encantó trabajar con ella en Bitelchús Bitelchús y estamos encantados de darle la bienvenida a Nevermore", expresaron los cineastas.

La serie anunció recientemente la incorporación a su elenco de Eva Green, que dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams. Completan el reparto de Miércoles Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, with Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen.