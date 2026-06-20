Archivo - Steven Spielberg señala cuál es su película favorita de Christopher Nolan - ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Este verano, la temporada de blockbusters viene marcada por los nuevos trabajos de dos de los grandes nombres de Hollywood: Steven Spielberg con El día de la revelación, que ya está en los cines, y Christopher Nolan con La Odisea, que llegará a las salas el 17 de julio. Ahora, en plena promoción de su película, Spielberg ha revelado cuál es su filme favorito del director británico.

En una entrevista concedida a Collider con motivo del estreno de El día de la revelación, Spielberg respondió de inmediato cuando le preguntaron por su cinta favorita de Nolan. "Memento. Siempre será mi película favorita de todas las que ha hecho Chris", sentenciaba el cineasta.

Emily Blunt, que protagoniza la nueva película de Spielberg y estaba también presente en la entrevista, no tuvo tan clara su respuesta. "Diría que... Bueno, no puedo decir Oppenheimer porque, en fin, eso sería...", respondió la actriz, negándose a calificarla como su preferida al formar ella misma parte del elenco. "Voy a decir El caballero oscuro", decidió finalmente Blunt.

MEMENTO, EL SALTO A LA FAMA DE NOLAN

Estrenada en el año 2000, Memento tuvo una buena acogida por parte tanto del público como de la crítica, catapultando al estrellato la carrera de Nolan. Con tan solo 9 millones de dólares de presupuesto, la película recaudó casi 40 millones en taquilla.

El cineasta británico se basó en Memento Mori, un relato de su hermano Jonathan Nolan, para escribir el guion de la película. Guy Pearce protagoniza la cinta dando vida a Leonard Shelby, un hombre con una extraña condición que le impide recordar cosas a largo plazo y que desarrolló tras una terrible agresión en la que su esposa perdió la vida.

La película estructura su narrativa de forma fragmentada, haciendo al espectador partícipe de esa confusión que sufre el protagonista debido a sus pérdidas de memoria. Así, Shelby se vale de su ingenio para tratar de localizar al asesino de su mujer, ayudándose de notas, fotografías e incluso tatuándose palabras y frases en su propia piel.