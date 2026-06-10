Steven Spielberg explica la conexión entre El día de la revelación y Encuentros en la tercera fase - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Este viernes llega a los cines El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg que supone el regreso del mítico cineasta a la ciencia ficción y los OVNIS. Unos temas que el director ya ha explorado anteriormente con títulos como E.T., La guerra de los mundos o Encuentros en la tercera fase, un filme que muchos sospechaban que podría estar relacionado con la cinta protagonizada por Emily Blunt y Josh O'Connor. Ahora, el propio director ha disipado los rumores respecto a posibles conexiones en su filmografía.

"No es una secuela de Encuentros en la tercera fase en ningún sentido", ha asegurado Spielberg en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, queriendo dejar claro que, a pesar de que El día de la revelación, como su cinta de 1977, trata sobre extraterrestres y OVNIS, no está conectada con esta.

El director señaló una diferencia fundamental entre las dos películas, y es que, mientras que en el filme protagonizado por Richard Dreyfuss era el Gobierno quien ocultaba la existencia de vida alienígena, en su título más reciente quien actúa como antagonista es la empresa Wardex. "La verdad es que no creo que los gobiernos puedan guardar secretos", expuso.

"Pero las grandes empresas tecnológicas sí pueden. Y hay empresas subcontratadas que, en mi opinión, son las que poseen toda la información y disponen de los archivos, no los Gobiernos", añadió el realizador.

PREGUNTAS DE ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE

Cabe decir que, aunque Spielberg haya declarado que El día de la revelación no es, en modo alguno, continuación de Encuentros en la tercera fase, esto no contradice directamente anteriores declaraciones de Blunt. "Sin duda, hay preguntas que plantea Encuentros en la tercera fase y que se responden en El día de la revelación", expuso la actriz en declaraciones a Empire.

De hecho, el comentario de la intérprete parece sugerir que, mientras que la película de 1977 dejaba algunas preguntas sin respuesta, la nueva cinta sí resolverá muchas de las cuestiones que plantee.

"Tiene ciertos puntos en común con algunos thrillers de conspiraciones de los años 70, pero de una forma totalmente diferente a Encuentros en la tercera fase", comentó por su lado el guionista David Koepp, comparando ambos filmes.