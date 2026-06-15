Spielberg, rotundo sobre los aliens: "Estoy convencido de que han estado aquí y de que están aquí" - ERIC ACQUAYE / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, con la que el director regresa a la ciencia ficción y al fascinante mundo de los OVNIS, ya está en los cines. El director siempre ha mostrado un gran interés por la vida extraterrestre y cree firmemente en su existencia; incluso plantea que podrían encontrarse ya entre nosotros.

"Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he recopilado a lo largo de mi vida, en todas las personas a las que he escuchado, en todos los documentales que he visto y en todos los testimonios que he oído en el Congreso, estoy totalmente convencido de que han estado aquí y de que están aquí", afirmó Spielberg a CBS News Sunday Morning. "Quién sabe, quizá siempre hayan estado aquí", añadió el director de E.T. El extraterrestre y Encuentros en la tercera fase.

"No puedo hablar en nombre de todo el público, pero hay ciertas cosas que nos unen. Y una de esas cosas que nos conectan, uno de los pocos lugares donde podemos encontrar un terreno común, es nuestra creencia compartida de que lo extraordinario es posible, y que lo imposible también lo es. Y creo que los UAP, los ovnis y todo el fenómeno en sí es algo en lo que todos, sin importar el espectro -cultural o político-, podemos estar de acuerdo", expuso Spielberg.

La fascinación de Spielberg por el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre comenzaron, según recuerda el cineasta, en su infancia, cuando su padre lo llevó a contemplar una lluvia de meteoros de las Perseidas. "Recuerdo lo impresionado que me quedé. También recuerdo ver aquellos destellos cruzando el cielo", afirmó.

SPIELBERG QUIERE PRESENCIAR UN AVISTAMIENTO

"Pensé que era una de las cosas más extraordinarias que había visto en mi vida", continuó Spielberg. Aunque asegura no haber experimentado ningún encuentro con extraterrestres ni haber presenciado jamás un avistamiento de OVNIs, la posibilidad le sigue fascinando.

"¿No es terrible?", bromeó Spielberg. "¡Me lo merezco! Me merezco un avistamiento. Me refiero a que soy una especie de representante de estos tíos y nunca se me han aparecido. No me lo explico", concluyó.