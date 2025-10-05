El devastador poder del Doctor Doom con el que supera a Thanos y su Guantelete del Infinito

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. interpretará al Doctor Doom en Vengadores: Doomsday, que, dirigida por los Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. El villano que pondrá en jaque al UCM cuenta con un devastador poder que ya se vislumbró veladamente en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y es capaz de superar a Thanos y su Guantelete del Infinito.

El Titán Loco, al que encarnó Josh Brolin en el UCM, fue capaz de alzarse triunfante en Vengadores: Infinity War gracias al poder que, una vez reunidas, le proporcionaban las seis Gemas del Infinito. Sin embargo, el Víctor Von Doom de Downey Jr. tiene en sus manos un arma muy superior y se mostró de forma velada en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Esta arma es, en realidad, Franklin Richards. Como bien recordarán los fans marvelitas, el soberano de Latveria irrumpió en la escena postcréditos de la película para llevarse consigo al hijo de Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y la Mujer Invisible (Vanessa Kirby). En los cómics de Marvel, Franklin es uno de los seres más poderosos que existen, siendo capaz de crear potentes ilusiones telepáticas, resistir los ataques de un Celestial e incluso destruir uno, o manipular la realidad y crear universos de bolsillo. Incluso Galactus (Ralph Ineson) se vio atraído en la cinta de Matt Shakman por los inconmensurables poderes cósmicos del joven Richards y quería que Reed y Sue se lo entregasen a cambio de dejar en paz a la Tierra.

Las Gemas del Infinito otorgan poderes casi divinos a su portador cuando están juntas. Entre ellos se encuentran alterar la realidad, el control mental o manipular el tiempo, como ya se vio cuando Steve Rogers decidió quedarse en el pasado tras devolverlas a su correspondiente lugar en Vengadores: Endgame.

Pero Franklin es aún más poderoso si cabe. Esto se debe a que el pequeño Richards tiene la capacidad de resucitar a los muertos, algo que ni con todo su poder reunido son capaces de hacer las Gemas del Infinito. Por tanto, a diferencia de la amenaza tangible que representaba Thanos, Doom, con Franklin probablemente en su poder, exprimirá todo el potencial del pequeño Richards y lo manipulará para sus ambiciosos fines en Vengadores: Doomsday.

Bajo su autoridad, Franklin podría destruir universos enteros e incluso crear uno en el que Doom sea el único soberano. Sin embargo, lograr tal fin requeriría de una constante manipulación.

El tirano tiene aún menos escrúpulos que el Titán Loco y no dudaría en aprovecharse de la inocencia del pequeño Richards para ponerlo en contra de su propia familia si ello sirve a sus oscuros planes. Dicho esto, cabe recordar que Doom ya consiguió, en los cómics de Marvel Secret Wars lanzados en 2015, robarle todo su poder a la raza alienígena de los Beyonders para crear un universo a su imagen y semejanza.