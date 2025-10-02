El tráiler de Vengadores: Doomsday ya tiene fecha de estreno

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026 y, hasta el momento, lo más cerca que los fans han estado de conocer detalles clave sobre el filme ha sido a través de diversas filtraciones. Ahora, todo apunta a que el tráiler del filme verá la luz en los cines coincidiendo con el estreno de Avatar 3.

Según ha revelado en su Patreon el insider Daniel Richtman, Marvel planea incluir un "primer vistazo" a Vengadores: Doomsday junto a Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la hipertaquillera saga de James Cameron, que verá la luz en cines el próximo 19 de diciembre. Así, que el avance se estrene en las salas plantea varias posibilidades en cuanto a su lanzamiento online, pudiendo ser unos días antes del estreno de Avatar o incluso después.

Y es que no es la primera vez que Marvel sigue una estrategia similar, pues ya incluyó el tráiler Doctor Strange en el multiverso de la locura como parte de las escenas post-créditos de Spider-Man: No Way Home, llegando a esperar una semana para que lanzar el tráiler online.

Vengadores: Doomsday cuenta por el momento en su reparto con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

Además, contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: First Steps: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) y James Marsden (Scott Summers/Cíclope), a los que se unirá Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezno.