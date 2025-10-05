Revelado el papel de Bruja Escarlata en Vengadores: Doomsday

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Los Russo siguen avanzando con el rodaje de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones apuntan a que Marvel recuperará a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y saben cómo utilizarán al personaje para que encaje en la trama de la película.

"Tengo entendido que veremos a una variante de Wanda [Maximoff] del universo X-Men en Vengadores: Doomsday, y en donde Magneto gobierna Genosha, como siempre imaginó que haría, formando una especie de 'familia real' con Erik, Pietro, Wanda y Polaris", apunta Alex Pérez de The Cosmic Circus en una sesión de preguntas y respuestas.

Pérez también destaca que este planteamiento se ha venido impulsando desde Doctor Strange en el Multiverso de la Locura y, posteriormente, con Deadpool y Lobezno, aunque no terminaba de cuajar porque daba la sensación de que restaría peso a la trama principal. Sin embargo, lo que realmente les interesaría explorar es la relación padre e hija entre Wanda y Erik Lehnsherr/Magneto.

La idea de que Marvel recupere al personaje de Olsen mediante una versión distinta a la ya vista en el UCM, en la quinta entrega de la franquicia vengadora, y sin que su irrupción interfiera en la Línea de Tiempo Sagrada sería, sin duda, muy bien recibida por los fans. Además, también permitiría establecer, al igual que sucede en las grapas, su conexión con los mutantes.

Y es que, a diferencia de lo que sucedía en los cómics Marvel, Wanda y su hermano Pietro Maximoff, interpretado por Aaron Taylor Johnson, el cual murió en Vengadores: La era de Ultron, no son mutantes ni hijos de Magneto, quien también es el padre de Polaris. Por tanto, la idea de que Marvel quiera integrarlos en la trama de Doomsday como parte del universo X-Men estaría justificada.

Esto es algo que, además, el fandom marvelita lleva mucho tiempo esperando a que suceda. Pero Olsen ya negó, el pasado marzo, que fuera a participar en el rodaje de Vengadores 5 en Londres. "No, estoy ya de vuelta [en Estados Unidos]", afirmó entonces a The Hollywood Reporter. "Acabo de terminar [Panic Carefully] y ahora comenzaré a filmar un piloto para FX [Seven Sisters]", añadió, zanjando así los rumores, aunque no son pocos quienes mantienen la esperanza de verla irrumpir de nuevo en el UCM, ya sea en Doomsday o su siguiente entrega, Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre de 2027.

Por otro lado, el fandom marvelita lleva tiempo preguntándose cómo integrará la Casa de las Ideas a los mutantes en la trama de Doomsday. Puesto que Henry McCoy/Bestia (Kelsey Grammer), quien ya apareció en la escena post-créditos de The Marvels junto a Mónica Rambeau (Teyonah Parris), estará en la cinta de los Russo, muchos apuntan a que podría estar implicado de algún modo en los malvados planes del Doctor Doom, al que interpretará Robert Downey Jr., pero, en cualquier caso, solo el tiempo lo dirá.