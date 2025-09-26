El final de Marvel Zombies y su conexión con Vengadores: Doomsday, explicado

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Marvel Zombies ya ha aterrizado en Disney+. La serie con la que la Casa de las Ideas explora a sus superhéroes más icónicos convertidos en muertos vivientes ha dejado un épico final y... ¿una conexión con Vengadores: Doomsday?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El cuarto y último episodio de Marvel Zombies muestra a los Vengadores ahora convertidos en no muertos, devastando casi por completo la Tierra y condenando a la humanidad a la desesperanza. Aquellos héroes que aún seguían siendo humanos intentaron defender a Hulk, que albergaba una Gema del Infinito en su interior; sin embargo, no lograron resistir frente al ejército de zombis ni contra la Bruja Escarlata, convertida en líder de los infectados.

En un último acto desesperado, Kamala Khan/Ms. Marvel opta por aceptar la propuesta de Wanda Maximoff, lo que aparentemente consigue restaurar la Tierra y acabar con la plaga zombi. Así, en un abrir y cerrar de ojos, la heroína se reencontraba con su familia sana y salva. Instantes después, Riri Williams (Dominique Thorne) y Kate Bishop (Hailee Steinfeld) están esperándola en la puerta para salir juntas.

Pero, como era de esperar, todo este idílico mundo comienza a resquebrajarse para horror de Kamala, quien empieza a vislumbrar destellos de la realidad zombi que creyó dejar atrás. Incluso tuvo una visón de otra versión de Riri -la que quedó atrapada en el primer capítulo de la serie- intentando que despertase mientras se encontraba rodeada de no muertos.

EL PACTO CON MEPHISTO

Esta situación evocaba el oscuro pacto que Ironheart había realizado en su propia serie, pero esta vez con consecuencias mucho más drásticas y sangrientas. No resulta casual que Kamala y Riri sean prácticamente las únicas heroínas que lograron sobrevivir a la batalla final entre vivos y muertos de esta primera temporada. La gran duda ahora es si ambas podrán revertir el desastre por sí solas y acabar de una vez con la Bruja Escarlata zombi, ahora conocida como la Reina Roja.

Dicho esto, la serie de Marvel dista bastante de su homóloga en los cómics. Este universo alternativo zombi tuvo su debut en Ultimate Fantastic Four, es decir, antes de que Robert Kirkman y Sean Phillips desarrollaran la saga Marvel Zombies. En este arco, varios Vengadores se contagiaban de una misteriosa plaga conocida como El Hambre, que los transformaba en insaciables devoradores de carne humana.

Su voracidad alcanzaba tal punto que terminaban devorando al propio Galactus, lo que les otorgaba el Poder Cósmico y los impulsaba a recorrer el espacio en busca de nuevos mundos que arrasar.

En cambio, la ficción de Disney+ limita toda su acción a la Tierra, que se encuentra en cuarentena por orden de la Nova Corps, a sabiendas de que el planeta y sus habitantes están demasiado "contagiados" como para salir de allí.

Aun así, no resulta descartable, de cara a una temporada 2, que irrumpan nuevos aliados para Kamala, como los 4 Fantásticos, She-Hulk y Lobezno, tal vez incluso villanos de la talla de Magneto, Mephisto o... el Doctor Doom, rol que interpretará Robert Downey Jr. en Vengadores: Doomsday y Secret Wars, cuya incursión al UCM podría desembocar en un encuentro con este universo zombi o provocar que los muertos vivientes interfieran en sus planes; en todo caso, toca esperar para averiguarlo.