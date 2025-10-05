Marvel decide si Hulk es el más fuerte de todos los Vengadores

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Hulk, al que volverá a interpretar Mark Ruffalo en Spider-Man: Brand New Day, cuya filmación sigue avanzando con vistas a estrenarse el 31 de julio de 2026, es sin duda uno de los personajes más poderosos de Marvel. Ahora, la Casa de las Ideas ha puesto a prueba al coloso esmeralda en una nueva serie de cómics, donde se determinará si será oficialmente el vengador más fuerte de todos.

Se trata de Hulk: Smash Everything. Ryan North y Vincenzo Carratù serán quienes lleven a Hulk hasta límites insospechados en esta historia de cinco números, y en la que tienen cabida viejos compañeros del gigante verde, como Thor o la Bruja Escarlata, que lo acompañarán en su objetivo de demostrar, contra viento y marea, que es el ser más poderoso que existe.

Hulk tiende a volverse más y más fuerte a medida que se enfada. Sin embargo, uno de los grandes alicientes de Smash Everything, más allá de verlo aplastar y arrasar cuanto se interponga en su camino, es que se adentrará en rincones del Universo Marvel en los cuales no suele entrar habitualmente.

Ciertamente, Hulk ha recorrido escenarios inusuales a lo largo de su historia en las grapas, como el espacio en eventos como Imperio o Planet Hulk, e incluso el reino cuántico que visitó Scott Lang (Paul Rudd) en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, donde se enfrentaron a Kang el Conquistador (Jonathan Majors). No obstante, parece que la miniserie de North y Carratù, cuyo primer número ya está a la venta desde el pasado 27 de agosto, rebasará las expectativas.

"Esta serie es relato imperecedero (sin juego de palabras), en la que Hulk va destrozando una cantidad cada vez mayor de cosas a lo largo de los cinco números. La trama lleva al lector a lugares realmente inesperados (y uno, si me conocen, sí lo anticiparán), y entre todo el caos y la destrucción, también cuenta lo que yo considero una historia bastante conmovedora sobre este enorme tipo verde", expresó North en unas declaraciones recogidas por ComicBook.com.

"Creo que la mente de Bruce [Banner] es una de las más fascinantes del Universo Marvel", añadió Carratù. "Desde que Peter David introdujo sus múltiples personalidades, Hulk ha sido un redescubrimiento constante, y dibujarlo en este momento significa mucho para mí. ¿Quién de nosotros, en un momento de rabia, no ha pensado en destrozarlo todo? Exploraremos esta faceta de su identidad, y esta vez le daremos rienda suelta. ¡Será muy divertido y realmente loco cuando Ryan y yo lo empujemos a los rincones más absurdos del universo sin límites!", concluyó el dibujante.