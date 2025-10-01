Vengadores Doomsday: Los hermanos Russo repiten la jugada de Endgame e incendian las redes

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

En 2018, tras el estreno de Vengadores: Infinity War, Joe y Anthony Russo incendiaron las redes al publicar una enigmática fotografía de un set en blanco y negro, que escondía la palabra "Endgame", dando a conocer así el título de la próxima entrega. Ahora, los cineastas han compartido en su cuenta de Instagram una nueva imagen que los fans están tratando de relacionar con Vengadores: Doomsday.

La fotografía en cuestión (de nuevo en blanco y negro) a simple vista no revela nada, mostrando tan solo un set desprovisto de toda decoración, con algunos elementos como una silla (y alguien sentado en ella), un panel sostenido oblicuamente o un fondo con puntos de seguimiento. "Mirad atentamente", reza la descripción de la publicación.

Siguiendo la lógica de la anterior ocasión, algunos fans han tratado de encontrar algún mensaje oculto en la disposición de la imagen. "Creo que están tratando de hacer algo parecido a lo que hicieron con Endgame años atrás. Diría que intentásemos ver qué (si es que hay algo) se está deletreando en el fondo", escribía un usuario de X, antes Twitter.

I think they’re trying to do something similar that they did with Endgame a few years ago. I’d say we try to look and see what (if anything) is being spelled out in the background pic.twitter.com/kDwDOlat5L — JoeB0y22 (@JoeB0y16) September 30, 2025

Una teoría que tiene particular fuerza es que la disposición de los elementos de la nueva fotografía forma las letras A, V y X, haciendo referencia a Avengers vs X-Men, es decir, un enfrentamiento entre los Vengadores y los mutantes. Esto tendría cierto sentido, ya que se sabe que la cinta contará con numerosos integrantes de ambos grupos de superhéroes, los cuales han llegado a luchar entre sí en las grapas.

Otros fans, en cambio, han creído ver el nombre de "Wanda" deletreado en el fondo y es que son muchos los que esperan que Elizabeth Olsen regrese como la Bruja Escarlata en el filme de los hermanos Russo, por mucho que la actriz haya asegurado que eso no va a suceder.

Credit to @theewinterwitch for the first notice of the Wanda lettering



I changed the position of the N, believing it's the light truss and focus line created by the light going along the tracking dots pic.twitter.com/wHE7CvGoqP — RuudbeaR | FAT BEAR WEEK (@RuudbeaRray) October 1, 2025

Por último, también ha habido usuarios que han decidido tomarse la críptica publicación de los Russo más a la ligera, bromeando incluso con que lo que verdaderamente indica es la gran cantidad de CGI que va a usar la cinta.

Looks like they will fit every character with CGI and that's why no one is here pic.twitter.com/yAuFhenXRx — Next X-man (@nextmoviexpert) September 30, 2025

Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026 cuenta por el momento en su reparto con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).

La quinta entrega de Vengadores también contará con los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: First Steps: Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), y con el regreso de varios X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística) y James Marsden (Scott Summers/Cíclope), a los que se unirá Channing Tatum, que debutó como Gambito en Deadpool y Lobezo.