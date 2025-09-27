El adelanto de Vengadores: Doomsday destapa el plan de Doctor Doom y una variante de T'Challa (Black Panther)

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Además de un vistazo al nuevo traje de Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y la primera sinopsis de la película, que promete que el villano desencadenará "una crisis en todo el multiverso" como parte de una "vendetta", la Disney 2026 Mechandise Expo en Shanghái mostró un espectáculo holográfico centrado en el antagonista. Aquel juego de luces podría significar mucho más que un mero despliegue visual tematizado y haber adelantado detalles claves de la película, como los planes de Doctor Doom o la presencia de una variante multiversal de Black Panther.

Según el espectáculo de luces proyectado, Doom emprendería una caza de artefactos de poder, un paralelismo evidente con la búsqueda de Thanos de las gemas del infinito. En un momento del vídeo, una secuencia clave presenta al villano realizando hechicería sobre un objeto anular, que podría tratarse de uno de los Diez Anillos de Shang-Chi. No es de extrañar que estos objetos sean una parte importante de la Saga del Multiverso, especialmente después de que la escena post créditos de Shang-Chi revelara que estaban enviando una señal a una poderosa entidad desconocida.

A continuación, el villano manipula una reliquia que recuerda al Ojo de Agamotto de Doctor Strange, talisman que el Hechicero Supremo sigue portando aun sin la Gema del Tiempo por sus propiedades mágicas. En el clímax del montaje, Doom conjura ambos objetos y se desencadena lo que parece una ruptura del espacio-tiempo con la que estalla el multiverso, pues justo da lugar a los logos de Los 4 Fantásticos (Tierra-828), Los Vengadores (Tierra-616, la línea principal del UCM) y X-Men (Tierra-10005), tres grupos pertenecientes a diferentes universos (y confirmados en la película) cuyos caminos se cruzarán con Doom.

Cada grupo tiene su propio fragmento de luces, asegurando que sus universos son claves en la guerra multiversal contra Doom, pero entonces, ¿por qué Black Panther tiene también su propio espacio en la exhibición si pertenece a la Tierra-616 y se le asocia con Los Vengadores? A primera vista resulta extraño, pero un examen detenido sugiere que no sería la versión de la Tierra-616., sino que al aparecer en un "fragmento multiversal" separado podría ser una variante de otra línea temporal. Aunque el héroe va enmascarado, los detalles de la máscara no son como los de Shuri (más fina y con líneas doradas), además de lucir el collar plateado de vibranium de T'Challa, accesorio que su hermana no lleva cuando asume el manto.

Todo ello apunta a una cuarta realidad distinta en Vengadores: Doomsday que se suma a la lucha contra Doctor Doom, liderada por una versión alternativa de Pantera Negra, probablemente T'Challa. La hipótesis encaja, dado el papel crucial de este héroe en Secret Wars de Jonathan Hickman, base del capítulo final de la Saga del Multiverso.

Con el rodaje todavía en marcha con vistas a estrenar el 18 de diciembre de 2026 y dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).