Filtrada la escena post-créditos en HD de Los 4 Fantásticos con el Doctor Doom

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos ya está disponible en formato digital. Esta edición incorpora la esperada escena post-créditos dirigida por Matt Shakman, en la que se presenta por primera vez al Doctor Doom de Robert Downey Jr. en el UCM. La secuencia, sin embargo, ya había comenzado a circular en redes sociales en alta definición antes de su lanzamiento.

Dicha escena del filme, que no ha tardado en ser retirada de YouTube, como bien recordarán los fans marvelitas, mostraba a Susan Storm leyéndole un cuento a su hijo Franklin. Instantes después se levanta para coger otro libro. H.E.R.B.I.E., el ayudante robótico de los Richards sugiere una sesuda lectura, pero lo descarta rápidamente. Es entonces cuando, inquieta, la Mujer Invisible percibe peligro y despliega un campo de fuerza en su mano izquierda.

Susan descubre en ese momento a Franklin, lejos de estar asustado, acariciando el rostro del Doctor Doom. El infame monarca de Latveria, el cual tanto la propia Kirby como Shakman ya confirmaron que estaba interpretado por Downey Jr., también se muestra afectuoso con el hijo de los Richards y le devuelve el gesto pasando su mano por el brazo mientras sostiene en la otra su máscara metálica.

Cabe la posibilidad de que Franklin esté intentando sanar el maltrecho rostro del villano, tal vez incluso ganarse su confianza antes de aprovechar en su propio beneficio los casi ilimitados poderes del joven Richards, entre los que se incluyen crear y destruir universos o resucitar a los muertos. Conviene recordar, por otra parte, que esta secuencia fue dirigida por los Russo, quienes siguen avanzando en la filmación de Vengadores: Doomsday, y todo apunta a que será una parte crucial de su trama.

Sin embargo, por ahora toca esperar a que Marvel estrene la película protagonizada por Downey Jr., prevista para el 18 de diciembre de 2027, para descubrirlo. Dicho esto, además de su lanzamiento en plataformas digitales, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegará al mercado doméstico el 14 de octubre en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD.

"Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático Heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal", reza la sinopsis oficial.