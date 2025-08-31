Filtración revela si Doctor Doom es del mismo universo que Los 4 Fantásticos en Primeros pasos

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Una de las cuestiones que más intrigan a los fans tras confirmarse que el Doctor Doom de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos es Robert Downey Jr. es si también procede de su mismo universo, la Tierra-828. Las informaciones más recientes parecen haber puesto al descubierto si el infame villano es de dicha realidad.

Según apunta Alex Pérez de The Cosmic Circus en X, la versión de Doom encarnada por Downey Jr. es, de hecho, del mismo universo donde transcurren los eventos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Es decir, la Tierra-828 a la que pertenecen Mr. Fantástico (Pedro Pascal), la Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) y Johnny Storm/la Antorcha Humana (Joseph Quinn).

Victor Von Doom belongs to 828 https://t.co/SQ3e8mlNtu — Alex P. (@AlexFromCC) July 27, 2025

Sin embargo, son muchos quienes todavía sostienen que el soberano de Latveria pertenece a la Línea de Tiempo Sagrada. Otros, en cambio, barajan que Doom proceda de un universo completamente nuevo.

Determinar de dónde procede Doom es fundamental para establecer su continuidad en el UCM. Si el villano pertenece a la Tierra-828 de Los 4 Fantásticos o a la Tierra-616, la principal del UCM, se consideraría su versión canónica y definitiva. En cambio, si su origen se sitúa en una realidad alternativa como la Tierra-1610, correspondiente al Universo Ultimate de Marvel, es probable que el personaje pueda ser reinterpretado en futuros proyectos de la Casa de las Ideas.

En este punto conviene recordar que Kevin Feige ya comentó anteriormente que Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está fijado para el 17 de diciembre de 2027, servirá para unificar las líneas temporales de Vengadores, X-Men y la de Los 4 Fantásticos. Dicho esto, es bastante probable que la Tierra-828 se integre en la Línea de Tiempo Sagrada; sin embargo, la versión de Doctor Doom interpretada por Robert Downey Jr. podría quedar fuera de esta transición, lo que abriría la puerta a que una encarnación de la Tierra-616 asuma un rol destacado en el UCM, como se ha estado especulando, aunque toca esperar para descubrirlo.