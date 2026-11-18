Avengers: Doomsday será la película más sangrienta de Los Vengadores - MARVEL STUDIOS

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Cada vez falta menos para que llegue a los cines Vengadores: Doomsday. Será el próximo 17 de diciembre cuando el filme dirigido por los hermanos Russo y protagonizado por Robert Downey Jr. aterrice en las salas y lo hará, según las últimas noticias, para marcar un antes y un después en la saga.

Y es que la quinta entrega de Los Vengadores ha recibido ahora la calificación PG-13 por parte de la MPAA (Motion Picture Association of America). Esto supone un aviso de precaución a los padres, ya que parte del contenido de la podría no ser apropiado para menores de 13 años.

Concretamente, según ha publicado la web oficial del sistema de clasificación por edades de la Motion Picture Association, FilmRatings.com, Vengadores 5 cuenta con una clasificación PG-13 por contener "imágenes sangrientas, acción/violencia y lenguaje malsonante".

Con la salvedad de Deadpool y Lobezno, que obtuvo una clasificación R, esto es, solo para mayores de 17 años, nunca antes una película del UCM había incluido una advertencia por imágenes sangrientas. Este detalle apunta a que Doomsday podría mostrar un tono mucho más oscuro y escenas más crudas de lo habitual cuando los héroes más poderosos de la Tierra se enfrenten al Doctor Doom.

La descripción de la calificación no parece hacer alusión directa a este posible acontecimiento. Sin embargo, se especula con que Doom llevará su sed de venganza al extremo en la película, hasta el punto de acabar con la vida del hijo de Steve Rogers delante de él.

A LA ESPERA DE UN NUEVO TRÁILER DE VENGADORES: DOOMSDAY

No obstante, parece poco probable que Marvel y Disney se atrevan a incluir una escena de semejante crudeza en la película. Si finalmente se confirma este giro argumental, lo más lógico sería que el hijo de Steve Rogers tuviera ya unos cuantos años más, quizá incluso fuera adolescente, cuando se convirtiera en víctima de la venganza del soberano de Latveria.

Por otro lado, aunque muchos esperaban que la Casa de las Ideas lanzara un nuevo tráiler ayer a medianoche, coincidiendo con el momento en que el contador marcaba que faltaba exactamente un mes para el estreno en cines, finalmente no hubo novedades. Aun así, todo apunta a que su lanzamiento está muy cerca.

Y es que algunos actores de Doomsday han dejado pistas en sus redes, como Simu Liu, quien volverá a interpretar en ella a Shang-Chi y ha publicado en sus historias de Instagram la imagen de un reloj que marca las 10:10.

🚨Simu liu is teasing to keep eyes on 'AVENGERS DOOMSDAY' clock.



The final trailer for 'AVENGERS: DOOMSDAY' has to be released today. #AvengersDoomsday #Marvel pic.twitter.com/692oJ1ua2c — Nerdy enough (@_Movie_Fans_) November 18, 2026

De manera que es posible que Marvel no tarde en lanzar un nuevo adelanto de Doomsday, pero, por ahora, toca esperar para averiguarlo.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", reza la sinopsis.