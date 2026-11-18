Marvel dice que ya planeaba presentar a Robert Downey Jr. Como Doctor Doom antes de cancelar The Kang Dynasty tras la condena a Jonathan Majors - MARVEL

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

No es un secreto que, antes de que Marvel anunciara el regreso de Robert Downey Jr. al UCM, esta vez dando vida al Doctor Doom, estaba previsto que Jonathan Majors fuera el gran antagonista de la próxima gran aventura multiversal del estudio, Vengadores: The Kang Dynasty. Sin embargo, el mandamás de Marvel Studios, Kevin Feige, ha revelado ahora que, si bien los planes dieron un viraje cuando Majors dejó de formar parte de la ecuación, Doom estaba ahí desde el principio.

Según revela la revista Empire en un número especial dedicado a Doomsday, Feige y su equipo ya planeaban el regreso de Downey Jr. al UCM antes de que Majors, que interpretó a Kang el Conquistador en la serie de Loki y en Quantumanía, fuera despedido de Marvel en 2023 tras ser condenado por agresión a su entonces pareja y violencia de género.

De hecho, Feige abordó al representante de Downey Jr. durante la premiere de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, donde recuerda que le dijo: "Tenemos una idea. Llegó el momento". Lo que ha acabado siendo Doomsday, por aquel entonces era Vengadores: The Kang Dynasty, antes del despido de Majors y de la pobre acogida de Quantumanía.

EL REGRESO DE DOWNEY JR. ESTABA EN LOS PLANES DE MARVEL DESDE EL PRINCIPIO

"Probablemente se habría seguido llamando The Kang Dynasty, pero habría servido como introducción para Doom, a mitad de la película", afirma Feige, explicando que su plan era que el filme diera un giro revelando a Doom como el verdadero villano.

En cuanto al despido de Majors, que fue detenido apenas unas semanas después del estreno de Quantumanía, Feige recuerda que la situación era "muy delicada". "No queríamos precipitarnos a la hora de tomar decisiones sobre su contratación. La gente cree que hubo una relación de causa y efecto con los problemas de Jonathan, y eso sin duda aceleró algunas cosas. Pero todo estaba condenado a la desgracia desde mucho antes... Quantumanía no tuvo la acogida que nos hubiera gustado", explica.

"Hay muchos elementos de la película de los que estamos orgullosos, y la interpretación de Kang es uno de ellos. Pero ya estábamos haciendo cambios en [en The Kang Dynasty] incluso en ese momento", revela Feige.

Estrenada en 2023, Quantumanía fue la película de Ant-Man con mayor presupuesto -en torno a 200 millones de dólares, frente a los 130 millones con que contaron sus predecesoras, según datos de The Numbers-, pero fue la que peor desempeño obtuvo en taquilla de toda la saga, recaudando 476 millones de dólares a nivel mundial. La primera película de Ant-Man superó los 500 millones en taquilla, mientras que su secuela rebasó los 600 millones.