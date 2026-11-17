Filtración de Vengadores: Doomsday revela quién se enfrentará en la gran batalla final y en qué Tierra tendrá lugar - MARVEL STUDIOS

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 17 de diciembre, con Robert Downey Jr. interpretando al infame villano Doctor Doom. A tan solo un mes de su estreno, ya han salido a la luz los detalles más impactantes de su gran batalla final y de las Tierras en las que tendrá lugar.

Según Anonymoosday, durante la incursión final del Multiverso en Doomsday, un ejército de Doombots se enfrentará a los héroes más poderosos de las Tierras-616 y 828. La batalla decisiva se desarrollará en Latveria y en dos versiones diferentes de Nueva York.

En esta batalla, Steve Rogers (Capitán América), Thor, Mr. Fantástico, La Cosa, Pantera Negra, Namor, Shang-Chi, U.S. Agent, Bucky, Viuda Negra, Magneto, Cíclope, Bestia, Gambito y Deadpool unirán sus fuerzas para detener a Doom, Boris, las misteriosas Brujas de Latveria, vestidas de verde y morado, y un Hulk enmascarado.

Entretanto, en otro punto de la Tierra-828, un ejército de Doombots invadirá Nueva York, hogar de Los 4 Fantásticos. Allí, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana, Franklin Richards, Falcon y Ghost tendrán que defender el Edificio Baxter del ataque de los androides y de una Bruja de Latveria vestida de naranja.

While the heroes go to fight Doom and rescue Steve, Sue and others remain at the Baxter Building, and Doom sends the Orange Witch to attack them.



The final Incursion is about to happen, as thousands of Doombots destroy the Fantastic Four's city. https://t.co/uC11rZTjXw — AVENGERS: DOOMSDAY SPOILERS ANONYMOUSLY. (@ANONYMOOSDAY) November 17, 2026

The final battle of Avengers: Doomsday on Earth-838 – Latveria. pic.twitter.com/aaKd02fsf7 — AVENGERS: DOOMSDAY SPOILERS ANONYMOUSLY. (@ANONYMOOSDAY) November 17, 2026

The final battle of Avengers: Doomsday on Earth-616 – Avengers Tower and New York City https://t.co/leuOUvHPcS pic.twitter.com/c2hHna5kpP — AVENGERS: DOOMSDAY SPOILERS ANONYMOUSLY. (@ANONYMOOSDAY) November 17, 2026

After the battle against the Sentinels, Doom kidnaps Steve and takes him to Latveria. The heroes prepare for the final battle, while Doom has Doombots, the purple Witch, Boris, and Hulk defending him, The Green Witch stays with Doom inside the castle to perform a ritual https://t.co/uBwey9mOh4 — AVENGERS: DOOMSDAY SPOILERS ANONYMOUSLY. (@ANONYMOOSDAY) November 17, 2026

UNA BATALLA CONTRA DOOM CON VARIOS FRENTES

La acción también transcurrirá en la Tierra-616, donde Ant-Man, Vision, Sentry, Guardián Rojo, Kate Bishop, Ms. Marvel, Speed, Wiccan, Cassie Lang y Lisa Molinari se encargarán de proteger la Torre de los Nuevos Vengadores. Al mismo tiempo, en otros rincones de Nueva York, Star-Lord, Rocket, Groot, Capitana Marvel, Hulka, Clint Barton, Caballero Luna y Wong se enfrentarán a los Doombots de Doom.

Por otro lado, aunque se trata de información no confirmada, no resultaría sorprendente que, a medida que se acerque el estreno de Vengadores 5, comiencen a circular nuevos detalles sobre la película. Además, Doomsday también podría reservarse algunos cameos sorpresa, aunque por el momento habrá que esperar para averiguarlo.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", reza la sinopsis.