Filtración de Vengadores: Doomsday revela quién se enfrentará en la gran batalla final y en qué Tierra tendrá lugar - MARVEL STUDIOS
MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -
Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 17 de diciembre, con Robert Downey Jr. interpretando al infame villano Doctor Doom. A tan solo un mes de su estreno, ya han salido a la luz los detalles más impactantes de su gran batalla final y de las Tierras en las que tendrá lugar.
Según Anonymoosday, durante la incursión final del Multiverso en Doomsday, un ejército de Doombots se enfrentará a los héroes más poderosos de las Tierras-616 y 828. La batalla decisiva se desarrollará en Latveria y en dos versiones diferentes de Nueva York.
En esta batalla, Steve Rogers (Capitán América), Thor, Mr. Fantástico, La Cosa, Pantera Negra, Namor, Shang-Chi, U.S. Agent, Bucky, Viuda Negra, Magneto, Cíclope, Bestia, Gambito y Deadpool unirán sus fuerzas para detener a Doom, Boris, las misteriosas Brujas de Latveria, vestidas de verde y morado, y un Hulk enmascarado.
Entretanto, en otro punto de la Tierra-828, un ejército de Doombots invadirá Nueva York, hogar de Los 4 Fantásticos. Allí, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana, Franklin Richards, Falcon y Ghost tendrán que defender el Edificio Baxter del ataque de los androides y de una Bruja de Latveria vestida de naranja.
UNA BATALLA CONTRA DOOM CON VARIOS FRENTES
La acción también transcurrirá en la Tierra-616, donde Ant-Man, Vision, Sentry, Guardián Rojo, Kate Bishop, Ms. Marvel, Speed, Wiccan, Cassie Lang y Lisa Molinari se encargarán de proteger la Torre de los Nuevos Vengadores. Al mismo tiempo, en otros rincones de Nueva York, Star-Lord, Rocket, Groot, Capitana Marvel, Hulka, Clint Barton, Caballero Luna y Wong se enfrentarán a los Doombots de Doom.
Por otro lado, aunque se trata de información no confirmada, no resultaría sorprendente que, a medida que se acerque el estreno de Vengadores 5, comiencen a circular nuevos detalles sobre la película. Además, Doomsday también podría reservarse algunos cameos sorpresa, aunque por el momento habrá que esperar para averiguarlo.
"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", reza la sinopsis.