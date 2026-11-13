Kevin Feige confirma si el Doctor Doom de Vengadores: Doomsday es una variante de Tony Stark - MARVEL

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 17 de diciembre con Robert Downey Jr. transformado en el Doctor Doom. Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, ha aclarado una de las grandes incógnitas del filme de los hermanos Russo, y esa es la de si el tirano al que interpreta el actor es una variante de Tony Stark.

“La gente se preguntaba: ‘¿Es Doom simplemente una variante de otro personaje? ¿Es esto solo una forma rápida de traer de vuelta a otro personaje?’”, recordó Feige al abordar con Empire Magazine las especulaciones en torno a la identidad del villano de Downey Jr.

“La respuesta es no. Él es Victor Von Doom. Y por fin llega su día”, sentenció Feige. De este modo, el mandamás de Marvel Studios zanja una de las grandes incógnitas de los fans desde que se anunció en la Comic-Con de San Diego de 2024 el regreso de Downey Jr. al UCM para interpretar al soberano de Latveria.

Además, la aclaración de Feige respalda la postura que ya habían defendido los hermanos Russo sobre la identidad del villano. El regreso de Downey Jr. como Doom en Vengadores 5 había alimentado numerosas teorías sobre una posible conexión con Tony Stark, dada la importancia que tuvo el actor en la franquicia de los Vengadores.

Sin embargo, los directores ya habían descartado que se tratase de una variante del héroe.

DOOM ES UNA CREACIÓN PROPIA

“Víctor von Doom es una creación propia. Es un personaje original y se abordó así en todo momento”, afirmó Anthony Russo en una entrevista con Fandango.

Por otro lado, Downey Jr. reveló en la pasada D23 si prefería interpretar a Iron Man o al archienemigo de Los 4 Fantásticos. “Diría que Doom, al menos por ahora, porque he podido ver de cerca todo lo que me he estado perdiendo durante todo este tiempo: estar con todos los demás”, expresó a Good Morning America.

“Fue realmente extraño estar al margen. Todos los demás estaban juntos, son los héroes buenos, y yo estaba con esta máscara y esta capucha”, añadió. “Pensaba: ‘Todos están al otro lado de la cámara y supongo que están enfadados conmigo o algo así’”, recordó Downey Jr.