Archivo - Spider-Man: Brand New Day revienta la taquilla con casi 1.000 millones, el segundo estreno mundial de la historia - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Después de arrasar en su paso por los cines, con más de 2.500 millones de dólares recaudados a nivel mundial, Spider-Man: Brand New Day estrenará una versión extendida que incluirá "nuevas escenas y algunas sorpresas más", tal y como ha anunciado Sony Pictures. La película aterrizará en las salas estadounidenses el 4 de diciembre, pero por el momento no está confirmado si también llegará a los cines de España.

La fecha de estreno de esta versión extendida de Brand New Day resulta significativa, pues será dos semanas antes de que llegue a los cines Vengadores: Doomsday. Así, cabe la posibilidad de que estas "nuevas escenas" a las que hace alusión el anuncio no solo correspondan a secuencias eliminadas del metraje original, como el cameo de Rosario Dawson como Claire Temple, sino que la cinta bien podría incluir alguna escena post-créditos que prepare el terreno para Doomsday.

Welcome to a brand new Brand New Day.

⁰The record-breaking movie is coming back to the big screen on December 4 with an extended cut featuring new scenes and a couple more surprises. Get tickets for the extended cut of #SpiderManBrandNewDay this Thursday. pic.twitter.com/IDM1K0FaGe — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) November 16, 2026

En cuanto al cameo de Dawson, hace ya meses que se hizo público que la actriz rodó una secuencia para Brand New Day que acabó descartándose del montaje final "por una cuestión de tiempo", según aseguraron los guionistas del filme, Chris McKenna y Erik Sommers, en una entrevista con The Wrap.

La propia Dawson, que dio vida a la enfermera Claire Temple en series de Marvel como Daredevil, Jessica Jones o The Defenders, ya se sinceró en su paso por la GalaxyCon de Raleigh (Carolina del Norte) sobre cómo fue para ella enterarse de que su escena finalmente fue eliminada de la película, recordando cómo ya tenía lista una publicación para subir a Instagram cuando le llegó un mail comunicándole la noticia.

En la escena en cuestión, Claire aparecía en el hospital ayudando al Peter Parker de Tom Holland después de su enfrentamiento con el Escorpión (Michael Mando). Cabe recordar que el pasado mes de octubre, cuando Brand New Day llegaba a plataformas de streaming de Estados Unidos y algunos países más, comenzaron a circular por redes 'featurettes' que mostraban fragmentos de escenas eliminadas. Una de ellas, que parecía ampliar el paso de Peter por el hospital, bien podría corresponderse con esa secuencia eliminada en la que aparece Dawson.

DAMN WHAT I DID NOT KNOW THEY ACTUALLY TAKE OFF THE MASK AND PETER CAN'T EVEN BREATHE WTFFFFF



BRO PUT THIS IN THE EXTENDED CUT pic.twitter.com/pdMppriyh3 — juan (@JuanEditzs) October 6, 2026

¿LLEGARÁ LA VERSIÓN EXTENDIDA DE BRAND NEW DAY A LOS CINES DE ESPAÑA?

Sony Pictures no ha confirmado que esta versión extendida de la película protagonizada por Holland vaya a estrenarse en los cines de España. No obstante, cabe recordar que Vengadores: Endgame Encore, que incluyó metraje adicional que conectaba directamente con Doomsday, llegó recientemente a las salas españolas, por lo que, por el momento, no conviene descartar la posibilidad.

A la espera de anuncio oficial por parte de Sony, cabe esperar para ver si esta nueva versión de Brand New Day llega finalmente a España y si alguna de esas nuevas escenas conecta de alguna forma con Vengadores: Doomsday.