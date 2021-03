Wandavision: 9 incógnitas que el final de Bruja Escarlata y Visión debe responder

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha logrado ir incrementado la expectación de los fans gracias a una trama desconcertante en sus inicios y que, capítulo a capítulo, daba pie a un incontable número de teorías fan. Y muchos de los misterios e incógnitas que ha planteado aún tienen que encontrar respuesta en su noveno y último capítulo.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El episodio 1x08 ya disipó algunas de las grandes incógnitas de WandaVision, como el verdadero plan de Agatha Harkness, el objetivo de SWORD, el origen de los traumas de Wanda o la propia creación tanto de Visión como del mundo de las sitcoms. Pero al ser un capítulo que miraba hacia el pasado también dejó importantes preguntas en el aire.

A las cuestiones narrativas de la propia serie, como quién es realmente Pietro, se le suman las especulaciones y supuestas filtraciones que han recorrido el fandom en los últimos meses. ¿Es cierto que Mephisto es el gran villano en las sombras? ¿Es el verdadero plan de SWORD usar a Visión como arma? ¿Qué significa exactamente ser La Bruja Escarlata?

Estas son 9 preguntas que (esperemos) que el último episodio de WandaVision responda.

1.- ¿QUIÉN ES PIETRO Y POR QUÉ EVAN PETERS?

En el último capítulo, Agatha Harkness explicó que Pietro era simplemente un engaño, una persona bajo su control gracias a un encantamiento espejo que ha actuado como "sus ojos y oídos" para confundir a Wanda. Pero eso no explica por qué tiene la apariencia de Evan Peters, el Quicksilver de las películas de X-Men.

¿Es sólo un guiño a los fans, una forma más de confundirlos y que especulen? ¿O en realidad Agatha le invocó desde una realidad alternativa, como apuntan las teorías? ¿Es sólo un vecino de Westview... o alguien mucho más oscuro se esconde detrás?

2.- ¿WANDA ES MUTANTE?

El episodio 8 también sugirió, a través de la escena en la que mueren los padres de Wanda, que ella ya tenía los poderes cuando era niña, mucho antes de su interacción con la Gema de la Mente. Mucho se ha especulado sobre que WandaVision será la entrada de los mutantes en el Universo Marvel, que de cierta forma ya ha comenzado con el "falso Pietro".

¿Se revelará que Wanda realmente es mutante, o su conexión con la magia tendrá otra explicación? Y si ella tenía sus poderes desde niña, ¿significa que Pietro también, o los suyos provienen de la Gema de la Mente? ¿Será la hija de Magneto también en el UCM como ya los fue en los cómics?

3.- ¿POR QUÉ HAYWARD MANIPULÓ LAS IMÁGENES DE WANDA Y VISIÓN?

Gracias a la escena post-créditos del último episodio ahora se conoce el verdadero plan de Hayward y el proyecto Cataract, que no es otro que volver a activar el cuerpo de Visión para usarlo como arma. Sin embargo, no se ha explicado por qué el director de SWORD manipuló las imágenes que le mostró a Mónica, Darcy y Jimmy Woo.

¿Por qué hacerles creer que Wanda robó el cuerpo de Visión y este estaba en Westview? Y Es más, ¿Cómo se supone que pueden rastrear al sintetizoide dentro del Hechizo si son ellos quienes tienen el vibranium? Y eso lleva a otra pregunta...

4.- ¿WANDA ES CAPAZ DE CREAR VIBRANIUM DE LA NADA?

Ahora que se ha revelado que los poderes de Wanda provienen de la magia del caos, la forma de energía más fuerte del Universo Marvel, el alcance de sus poderes es desconocido. Ella sola, y sin proponérselo, logró crear el Hechizo e incluso recomponer a una versión de Visión completamente funcional.

"Tú no tienes ni idea de lo peligrosa que eres. Se supone que eres un mito. Un ser capaz de la creación espontánea, pero aquí estás usandolo para prepapar desayunos para cenar", le dice Agatha a Wanda en el capítulo 8. "Tus hijos, y Visión, y toda esta vida que has creado. Esto es la magia del caos Wanda. Y eso te convierte... en la Bruja Escarlata", señala la hechiera asombrada con el nivel de poder de Wanda que le permiten no solo alterar la realidad... sino crear una nueva.

Pero lo cierto es que su poder parece tener un límite... el propio Hechizo. Y es que cuando Visión trató de escapar del Hechizo, su cuerpo empezó a descomponerse. La creación de Wanda es tan real, que su cuerpo está hecho de vibranium. ¿Ha podido su magia general el valioso metal de la nada? ¿Cuál es realmente el límite de su poder... si es que tiene límite?

5.- ¿LOS MELLIZOS TOMMY Y BILLY EXISTEN FUERA DEL HEX?

La Visión que ha creado Wanda no puede existir fuera de los límites del Hechizo. Pero, ¿qué pasa con los mellizos, Billy y Tommy? Wanda parece muy convencida de que sus hijos son reales y no una simple creación de su magia, como su marido. Y eso lleva a pensar qué ocurrirá con ellos cuando, irremediablemente, el mundo de las sitcoms caiga por su propio peso.

¿Pueden Tommy y Billy sobrevivir en el mundo real? Sería muy cruel darle una familia completa a Wanda para luego arrebatársela, aunque eso exactamente ocurrió en los cómics. Y con Bruja Escarlata confirmada en Doctor Strange 2, sería un buen gancho narrativo de cara al anunciado Multiverse of Madness.

6.- ¿ES MÓNICA RAMBEAU LA PRIMERA DE MUCHOS MUTANTES?

Tal y como advirtió Darcy, la estructura genética de Mónica Rambeau ha cambiado a causa del tiempo que ha transcurrido dentro del Hechizo y, sobre todo, al atravesarlo en varias ocasiones... la última sin protección. Si su ADN ha cambiado gracias a la magia de Wanda, ¿significa eso que el del resto de habitantes de Westview también o Mónica es una excepción?

¿Será éste el modo en el que los mutantes se introduzcan en el UCM? Es una posibilidad con la que los fans han estado especulando, aunque la mutación de Mónica podría explicarse porque ha entrado y salido del Hechizo, el último episodio debería explicar qué pasará con los vecinos de Westview cuando la anomalía Maximoff termine.

7.- ¿ES SWORD UNA AGENCIA MALVADA DENTRO DEL UCM?

En los cómics Marvel, SWORD es una agencia similar a SHIELD que se encarga de los conflictos y amenazas extraterrestres. Pero eso ha cambiado en WandaVision, y ahora es una división encargada del control de "armas sentientes". El pérfido plan de Hayward era volver a activar a Visión. Pero, ¿con qué fin?

¿Están trabajando para Hydra? ¿Hay alguien más detrás involucrado? ¿Quiere realmente Hayward usar a Visión como arma, o su objetivo es tener una forma de detener a Wanda porque, como Tony Stark, sospechaba que su poder tarde o temprano se descontrolaría?

8.- ¿ESTÁ MEPHISTO INVOLUCRADO?

La presentación de Mephisto, el diablo del imaginario marvelita, parecía un secreto a voces. Sin embargo, con el final de WandaVision tan cerca, ahora parece poco probable que un villano de tal magnitud se presente en los últimos minutos de la serie. Hasta ahora, las evidencias apuntan a que todo ha sido un plan de Agatha Harkness. Pero, ¿es eso cierto?

Por supuesto, aún existe la posibilidad de que uno de los personajes, como Hayward, Pietro o alguno de los vecinos de Westview, sea en realidad el villano disfrazado. En las grapas, su historia está muy ligada a la de los mellizos Tommy y Billy, y aunque esto podría ser otra forma de engañar a los fans, Marvel suele dar a su público lo que promete y no dejar cabos sueltos.

9.- ¿QUÉ IMPLICA PARA WANDA SER LA BRUJA ESCARLATA?

En el tramo final del episodio 8, tras revelar cómo Wanda creó el Hechizo de forma inconsciente en un arrebato de ira y dolor que descontroló sus poderes y desencadenó lo que Agatha denomina "la magia del caos", la vieja hechicera la define como La Bruja Escarlata. Además de ser la primera vez que se menciona dicho nombre en el UCM, Harkness se refiere a una figura ancestral y mitología. ¿Por qué?

Está claro que la nueva identidad de Wanda tendrá mucho peso en el futuro, pero antes de que acabe la serie, los fans necesitan una explicación un poco más profunda tanto para la magia del caos como para el límite del poder de La Bruja Escarlata.