WandaVision ¿Será Magneto quien salve a Wanda en el final de Bruja Escarlata y Visión?

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión llega a su final con su noveno capítulo que verá la luz este viernes en Disney+. La serie de Marvel Studios tendrá que resolver los muchos misterios que todavía hay sin respuesta en WandaVision. Y entre ellos está la identidad de ese anunciado personaje de Marvel que sorprenderá a los fans antes del desenlace de la serie. Y una teoría fan señala a que podría ser Magneto, salido directamente de X-Men, quien acuda al rescate.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hasta ahora, la historia de Wanda Maximoff en el Universo Marvel, por una cuestión de derechos de los personajes, no ha estado vinculada a la de Erik Lehnsherr, más conocido como Magneto, su verdadero padre en los cómics. Pero tras el regreso de Quicksilver de Evan Peters, las alarmas del fandom se dispararon.

Ahora, y a la espera de que la serie explique quién es realmente el falso Pietro controlado por Agatha Harkness, son muchos quienes siguen viendo en él la puerta abierta a que finalmente Magneto, el padre de los Maximoff en los cómics, haga acto de presencia en el capítulo final de WandaVision.

Esperanzas que se vieron incrementadas hace unos días cuando el propio Paul Bettany prometió que el final de la serie contaría con un cameo secreto de Marvel "muy emocionante" y "un actor con el que he querido trabajar toda mi vida". Hasta ahora, y a no ser que Bettany haya estado troleando a los fans de manera épica y hablando de sí mismo (en esa versión blanca y presuntamente malvada de Visión), quienquiera que sea, no ha aparecido.

Así que solo quedan 50 minutos para que aparezca... ¿Podría ser el Doctor Strange, configurando el papel de Wanda en El multiverso de la locura de su secuela? ¿Podría ser Nick Fury de Samuel L. Jackson, tomando el control de S.W.O.R.D.? ¿Podría ser Spider-Man abriendo la puerta al Multiverso que todo indica aparecerá en su tercera película en solitario.

En todo caso, hay algunos fans que todavía albergan esperanzas de que en el final de WandaVision entre al en juego Magneto dentro del Universo Marvel.

MAGNETO, PADRE (O NO) DE BRUJA ESCARLATA Y QUICKSILVER

En los cómics, aunque Wanda y Pietro pensaron durante muchos años que sus padres eran Django y Marya Maximoff, en la década de los 80 se reveló que en realidad eran los gemelos hijos de Magneto, que abandonó a su madre antes de que diese a luz.

Mucho más tarde, en 2010, Marvel Comics modificó esta continuidad, otorgando la paternidad al matrimonio Maximoff y desvinculando a Wanda y Pietro de Magneto, en un movimiento que respondía a dar cobertura en las grapas a la versión de los personajes del Universo Cinematográfico, puesto que en ese momento los mutantes seguían en manos de Fox.

Ahora que los X-Men están en posesión de Marvel Studios, sería fácil explicar que Magneto es el verdadero padre de Wanda y que, en realidad, la Gema de la Mente no le otorgó poderes a ella y a su hermana, sino que despertó el gen mutante latente en su interior, heredado del Amo del Magnetismo.

Algo que, por cierto, ya dejó entrever la propia Agatha Harkness en el octavo episodio cuando dio por hecho que Wanda ya tenía poderes de niña y que el contacto con la Gema de la Mente despertó algo ella que de otro muerto hubiera muerto. Fueron aquellos experimentos lo que la ha llevado a ser portadora de la "magia del caos" y digna de la mitológica figura de la "Bruja Escarlata".

Si Marvel planea narrar la historia original de Bruja Escarlata, y su relación con Magneto, no hay mejor momento que en su propia serie, de cara a una explicación más amplia en la Fase 4.

¿UN NUEVO MAGNETO EN EL UCM?

De hecho, sería un gran final para WandaVision si el poderoso mutante apareciese en los últimos momentos para liberar a su hija del control de Agatha y de ese tremendo dolor que se ha apoderado de ella, como en varias ocasiones ha hecho en las grapas, pese a los peligros que eso conlleva.

En cuanto a qué Magneto podría aparecer en Bruja Escarlata y Visión, Marvel podría optar por recuperar la versión de Michael Fassbender o Ian McKellen, en caso de tratarse solo de un cameo.

Pero también podría presentar a un nuevo actor que asuma el rol, de cara a su participación más activa en la Fase 4 y posteriores, en las que sin duda tanto Wanda como los X-Men, y los mutantes en general, serán una parte fundamental.