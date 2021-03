WANDAVISION | Brie Larson: Capitana Marvel es más fuerte que Bruja Escarlata (Wanda) y Thanos "hizo trampa" en Endgame

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

¿Quién es el Vengador más fuerte? Durante años los fans han debatido si personajes como Thor o Hulk eran los más poderosos del UCM, pero eso fue hasta que llegó Capitana Marvel y, más recientemente, Bruja Escarlata y su incontrolable poder en WandaVision. Es una pregunta difícil, pero Brie Larson, que interpreta a Carol Danvers, lo tiene muy claro.

A raíz de los últimos episodios de Bruja Escarlata y Visión, muchos fans están asegurando en las redes que Wanda siempre ha sido la Vengadora más poderosa, incluso cuando no estaba usando sus habilidades a pleno rendimiento.

El debate se reavivió a raíz del quinto capítulo de Bruja Escarlata y Visión, titulado 'En un episodio muy especial ...', que confirmó lo que ya se intuyó durante Vengadores: Endgame, que Wanda Maximoff podría haber derrotado ella sola al mismísimo Thanos.

Fue cuando, tras experimentar de primera mano el control mental de Wanda, Mónica avisa que lo que Wanda crea dentro del Hex es real, es decir, que no solo altera la percepción de la realidad de los demás, sino que es capaz de alterarla, de crear una nueva realidad tangible a su antojo. Esos tremendos poderes, que según indicó Agatha Harkness se denominan "la magia del caos" y la hacen digna de la legendaria denominación de "Bruja Escarlata".

Y para respaldar su tesis, la capitana Rambeau se remonta a la batalla final de Vengadores: Endgame. "Podría haber acabado con Thanos ella sola él no hubiera iniciado el ataque. Es decir, nadie más era comparable a ella", dice Monica. Pero Woo discrepa en este punto: "Yo creo que la Capitana Marvel sí era comparable". Una frase ante la que Rambeau muestra un gesto incómodo... lo que indica que tiene alguna cuenta pendiente con Carol Danvers.

Esta conversación se refiere al momento de Endgame en el que Wanda regresa a la vida tras el chasquido de Hulk en Endgame y se enfrenta, de nuevo, contra Thanos. "Tú me lo arrebataste todo", le dice con rabia Bruja Escarlata antes de desatar toda su furia e inmenso poder en uno de los pasajes más brutales y épicos en el que pone al Titán Loco contra las cuerdas.

Desatada y presa de una rabia incontrolable, Wanda rompe la espada de doble filo de Thanos, que acababa de partir el escudo de vibranium del Capitán América minutos antes, lo lanza por los aires e incluso le despoja de su armadura. Solo el ataque aéreo del ejercito del Titán impide su muerte a manos de Bruja Escarlata.

En todo caso, es difícil comparar sus poderes a los de Capitana Marvel y, aun así, Larson ha vuelto a asegurar que el título de superhéroe más fuerte del UCM le pertenece.

"Quiero decir, obviamente creo que soy la más fuerte", aseguró la actriz en una entrevista compartida por el tuitero @valcarol. "Y voy a seguir propagando ese rumor. ¿Por qué Capitana Marvel? No lo sé, yo no escribí el personaje. Pero es así. Son hechos, y yo no me estoy inventando los hechos", bromeó.

So I asked brie “who is the strongest avenger? and why is it Carol Danvers.” and this was her response ✨ pic.twitter.com/oM7mFFTmDl