WandaVision ¿A qué hora se estrena el capítulo 9 de Bruja Escarlata y Visión (1x09) en Disney+?

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Tan solo queda un capítulo para que WandaVision, la serie de Bruja Escarlata y Visión en Disney+, llegue a su fin. Tras una octava y penúltima entrega que acabó con una gran revelación, los fans esperan ansiosos el último episodio que también tendrá una duración más extensa de lo habitual para intentar dar respuesta a las muchas incógnitas que aún debe resolver la serie protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany debe responder. ¿A qué hora se estrena el episodio 9 de la serie de Marvel Studios?

Tal y como está siendo habitual, y como muy bien saben los millones de seguidores marvelitas, con Wandavision el servicio de streaming Disney está repitiendo la fórmula que tanto éxito le reportó con The Mandalorian, la serie de Star Wars, estrenando un capítulo cada semana. Así, tras la doble entrega inicial, se ha ido lanzando un capítulo de Bruja Escarlata y Visión cada viernes en el servicio de streaming hasta este 5 de marzo, cuando llega la entrega final.

Este es el calendario de estreno de la primera temporada de Bruja Escarlata y Visión en Disney+ que, a la espera de comprobar si los rumores son ciertos y Marvel guarda una sorpresa 'extra', consta de nueve capítulos:

- Capítulo 1: Viernes, 15 de enero

- Capítulo 2: Viernes, 15 de enero

- Capítulo 3: Viernes, 22 de enero

- Capítulo 4: Viernes, 29 de enero

- Capítulo 5: Viernes, 5 de febrero

- Capítulo 6: Viernes, 12 de febrero

- Capítulo 7: Viernes, 19 de febrero

- Capítulo 8: Viernes, 26 de febrero

- Capítulo 9: Viernes, 5 de marzo

En cuanto a los horarios del desenlace, seguirán siendo los mismos que el día del lanzamiento de la serie. Es decir, que como cada viernes, el último capítulo de Bruja Escarlata y Visión estará disponible a las 9 de la mañana en España.

Uncover the past before the finale of Marvel Studios' #WandaVision starts streaming Friday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/nZdaaBCMKR