WandaVision prueba que Iron Man tenía razón en Civil War

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) está dejando muy claro cómo de peligrosa puede ser Wanda Maximoff cuando no se ejerce control sobre ella. Sus poderes para manipular la realidad están causando estragos, no sólo en el pueblo de Westview sino en todo el Universo Marvel. Algo que Tony Stark ya vaticinó que ocurriría en Capitán América: Civil War.

En una escena clave de Civil War, Iron Man asegura que la muerte de cientos de inocentes en Lagos durante una operación de los Vengadores por un descuido de Bruja Escarlata sólo es una pequeña prueba de lo que puede ocurrir si sus poderes se descontrolan. Es la muerte de esos inocentes, unida a los enormes destrozos ocasionados durante la batalla con Ultrón lo que lleva a los Acuerdos Sokovia, un acta en virtud del cuál la ONU toma el control de los Vengadores, que solo podrán operar bajo supervisión del organismo internacional.

La asunción o rechazo de este protocolo provoca un cisma en el equipo de héroes: De un lado están los que, encabezados por Iron Man (Robert Downey Jr.) están a favor de firmar los acuerdos. Junto a él se posicionan, inicialmente, Viuda Negra (Scarlett Johansson), La Visión (Paul Bettany), su fiel Máquina de Guerra (Don Cheadle) y el entonces recién llegado Pantera Negra (Chadwick Boseman).

Y del otro lado están los que, liderados por el Capitán América (Chris Evans), se niegan a que ningún organismo de órdenes y fiscalice la labor de los Vengadores. Junto a él se posicionan Halcón (Anthony Mackie), Ojo de Halcón (Jeremy Renner), Ant-Man (Paul Rudd), El Soldado de Invierno (Sebastian Stan) y, finalmente, también la propia Wanda.

De hecho, tras el incidente de Lagos, Wanda es puesta bajo arresto domiciliario sin siquiera darse cuenta. Y precisamente es Visión quien le revela que Tony Stark le encargó vigilarla. En su encierro, donde nace el germen de su futuro amor, Visión trata de animarla y despejar sus preocupaciones al asegurarle que el miedo que la gente le tiene es una respuesta involuntaria a su poder.

Y sus palabras hicieron mella en Bruja Escarlata, porque tal y como le explica a Monica Rambeau en el séptimo capítulo de WandaVision: "¿Quién dice que no sea ya la mala?". Iron Man se olía que la frágil e inestable mente de Wanda en algún momento se quebraría. Y no ha sido hasta después de su muerte, que tuvo lugar en el tramo final de Endgame, que sus mayores miedos han sido confirmados, llegando quizás a un punto de no retorno.

En la misma conversación en la que Visión le explica a Wanda que su encierro es una "medida preventiva" para evitar otro incidente mientras se pactan los Acuerdos de Sokovia, el sintetizoide también la explica que su objetivo es llegar a conocer todo el poder de la Gema de la Mente le permite alcanzar.

Se crea así un paralelismo entre los dos miembros de la futura pareja, ya que Wanda también desconoce cuál es el límite de su poder, y hasta qué punto puede controlarlo, algo que ha sido explorado profundamente en WandaVision, que ha mostrado como Wanda es capaz de la "creación espontánea". Un grando enorme de poder que Agatha Harkness denomina "la magia del caos" y que la convierte, según dijo la veterana hechicera, en "la Bruja Escarlata".

Aunque en aquella conversación de Civil War Tony Stark puede parecer como un ser inhumano e insensible que encierra a una joven sólo por miedo, el tiempo ha demostrado que en realidad tenía razón, y con su maniático control de Bruja Escarlata sólo consiguió retrasar lo inevitable: que sus capacidades se escapasen de control y pusiesen en jaque no sólo a la Tierra, sino a todo el Multiverso.

El episodio final de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) se estrena en Disney+ el viernes 5 de marzo.