VisionQuest mata a uno de los personajes originales del Universo Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest, la serie que pone fin a la trilogía de Wanda y Visión tras WandaVision y Agatha, ¿quién si no?, ya ha arrancado en Disney+. Y lo ha hecho con sus dos primeros capítulos que, además de sorprendentes regresos, revelaciones y muchos misterios todavía sin resolver, han dejado la dolorosa despedida de uno de los personajes más antiguos del Universo Cinematográfico Marvel.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Y es que, al final de su segundo episodio, titulado Teseo, la serie de Disney+ muestra el sacrificio de J.A.R.V.I.S., la inteligencia artificial que acompañaba a Tony Stark desde la primera entrega de Iron Man.

Con el rostro de James D'Arcy, J.A.R.V.I.S. es una de las IA que viven ahora dentro de la mente del sintezoide. Junto a él también están F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., D.U.M.-E, U... y el temible Ultrón, tal y como revela en su arranque VisionQuest y cómo ya dejó entrever la serie en sus adelantos promocionales.

Tras descubrir que uno de los hijos que la magia de Wanda Maximoff creó en Westview --donde la poderosa hechicera también recreó al propio Visión, cuya versión original murió a manos de Thanos en Infinity War cuando el Titán Loco le arrebató la Gema de la Mente--, el personajede Paul Bettany acude hasta Saint Mabyn's para rescatar a Tommy Maximoff y cae en la trampa de Paladin.

El mercenario utiliza pulsos sónicos para debilitarlo y le dispara con munición de adamántium, el material de que por ejemplo está hecho el exoesqueleto de Lobezno y que se muestra capaz de dañar su cuerpo de vibránium. Tommy consigue ayudarlo a escapar, pero las graves heridas sufridas por Visión ponen en peligro no solo su existencia, sino también la de las inteligencias artificiales alojadas en su mente.

EL SACRIFICIO DE J.A.R.V.I.S. POR LA FAMILIA

Dentro de ese espacio virtual, los programas comienzan a desvanecerse: el sistema ya no dispone de recursos suficientes para mantenerlos a todos. Ultrón plantea que uno de ellos debe sacrificarse y es entonces cuando J.A.R.V.I.S. toma la decisión de eliminarse para salvar al resto.

El antaño asistente virtual de Tony Stark se quita una llave que lleva al cuello y la introduce en un panel, activando el borrado de su código y la transferencia de su capacidad de procesamiento para evistar que demás inteligencias artificiales desaparezcan. Su desactivación permite que Visión y los demás recuperen energía.

"La familia es para siempre y merece la pena luchar por ella", son las últimas palabras de J.A.R.V.I.S. que con su sacrificio salva también a Ultrón, F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., D.U.M.-E y U, además de proporcionar a Visión la energía que necesita para sobrevivir.

UNA MUERTE IMPORTANTE DENTRO DEL UCM

Su sacrificio supone una muerte que puede parecer a priori menor, pero que cobra una diferente dimensión al recordar que se trata de uno de los personajes más veteranos de todo el Universo Marvel, uno de sus pocos personajes "originales" que quedaban con vida.

Y es que J.A.R.V.I.S., una IA creada por Tony Stark e inspirada Edwin Jarvis, el mayordomo humano de Howard Stark, acompaña a los héroes del UCM desde su primera película, Iron Man (2008), cuando Paul Bettany puso voz al asistente de Tony Stark.

Posteriormente, en Vengadores: La era de Ultrón, esa inteligencia artificial pasó a formar parte de Visión. Desde entonces, James D'Arcy interpretó a ese personaje en Agent Carter y Vengadores: Endgame y en VisionQuest encarna la representación de la IA dentro de la mente de Visión.