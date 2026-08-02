El Doctor Doom (Robert Downey Jr.) de Vengadores: Doomsday ya es más poderoso que Thanos - MARVEL

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Thanos (Josh Brolin) fue durante mucho tiempo el gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, tras su primer y épico tráiler, Vengadores: Doomsday ha confirmado que Víctor Von Doom (Robert Downey Jr.) es mucho más poderoso que el Titán Loco.

Alrededor del minuto 1:33 se produce una escena en la que Thor (Chris Hemsworth) se enfrenta al Doctor Doom. El Dios del Trueno sostiene en sus manos a Stormbreaker, preparándose para atacar al villano. Sin embargo, Doom detiene sin dificultad alguna su brutal ataque.

Seguidamente, Thor despliega toda su furia, aunque fútilmente. La escena en cuestión deja claro que Doom es mucho más poderoso que Thanos, y la razón es que ni siquiera el Titán Loco, con las seis Gemas del Infinito, pudo contener el poder de Stormbreaker en Vengadores: Infinity War.

Además, parece evidenciar que Doom es aún más fuerte de lo que fue Thanos en su momento de mayor apogeo y lo define como un rival capaz de superar el nivel de poder que hasta ahora representaba el Titán Loco. De hecho, la impresionante demostración de poder de Doom no responde únicamente a la intención de Marvel de crear un villano aún más temible para el UCM.

POR QUÉ DOOM ES CAPAZ DE DETENER A STORMBREAKER

En los cómics, uno de los rasgos que siempre han definido al formidable enemigo de Los 4 Fantásticos es su conocimiento y pleno dominio sobre la magia. Ciertamente, Thanos posee una fuerza bruta extraordinaria, pero Doom cuenta con una ventaja de la que el Titán Loco carecía.

Y esa es que resulta ser uno de los hechiceros más peligrosos y poderosos del Universo Marvel. Sus poderes místicos son lo que hace posible frenar el asalto de Thor y su poderosa Stormbreaker con un simple gesto, como ya ha hecho en innumerables ocasiones en las grapas.

Es más, la escena ya revela que Doom está empleando magia para detener al Dios del Trueno, quien en otra secuencia advierte que pocas amenazas han sido capaces de infundirle temor. No obstante, no está claro si se refiere al propio villano o a las incursiones.

En cuanto a la magia de Doom, los dedos de su mano parecen emitir un destello verde cuando detiene el ataque del hijo de Odín. Esa energía impide, aparentemente, el avance del asalto, lo cual indica que está neutralizando al asgardiano, pero no por su fuerza física.