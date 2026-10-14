El regreso de Ultrón en VisionQuest, explicado: ¿Cómo sigue vivo? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Ya han llegado a Disney+ los dos primeros episodios de VisionQuest, la serie que pone fin a la trilogía iniciada por WandaVision. La ficción no solo trae de vuelta al personaje de Paul Bettany, sino que dota de apariencia humana a distintas entidades de inteligencia artificial, recuperando también a la más malvada de ellas, Ultrón, pese a su aparente muerte en la segunda entrega de Vengadores.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Ultrón debutó en el UCM en Vengadores: La era de Ultrón, siendo una inteligencia artificial inicialmente programada por Tony Stark y Bruce Banner para mantener la paz en la Tierra. Al cobrar conciencia de sí mismo, decidió que la humanidad era el mayor peligro del planeta y había que exterminarla, convirtiéndose así en el principal villano de la cinta. Por otro lado, Ultrón creó a Visión, pero este acabó aliándose con los Vengadores y destruyéndolo en la batalla de Sokovia.

Aunque parecía que los fans habían visto lo último de la IA malvada, esta reaparece en VisionQuest, tanto en su forma robótica como con un avatar humano, encerrada en la mente de Visión. "Yo no pedí que hicieran una copia de seguridad y me trasladaran de Sokovia a esta prisión que hiciste para los dos. Tu antiguo yo era muy compasivo", se queja el personaje de James Spader, confirmando así que, pese a las apariencias, nunca llegó a morir del todo.

¿POR QUÉ VISIÓN MANTIENE A ULTRÓN?

Mientras que esta revelación explica cómo la entidad sigue viva, no termina de arrojar luz sobre por qué Visión habría decidido conservarla. El mismo Ultrón considera la existencia a la que le ha condenado como cruel y las otras IA de la casa cuestionan su presencia, señalando la amenaza que supone.

Aunque ni siquiera Visión está seguro de por qué mantiene al que fuera su némesis, lo que queda claro a lo largo de los dos primeros episodios de la ficción es que, de algún modo, lo necesita. Ultrón no solo es parte de su yo pasado, sino que además ofrece una visión diferente a la de las otras IA. Y, pese a seguir teniendo tendencias sociópatas, ha aprendido a entender a la humanidad de una forma que a Visión, por el momento, se le escapa.

Y es que cabe recordar que el Visión de VisionQuest no es exactamente el mismo que apareciera en Vengadores: La era de Ultrón, ya que ese murió a manos de Thanos, en Infinity War. Tampoco se trata de la versión de él que Wanda conjurara para lidiar con su dolor, sino que se trata de una reconstrucción que hiciera SWORD y que aún debe determinar quién es en realidad.