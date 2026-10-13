La presencia de una estrella Marvel en la premier de VisionQuest confirma el cameo más esperado - GETTY FOR DISNEY

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Este lunes 12 de octubre, en el marco del London Film Festival, se celebró la premier de VisionQuest, la nueva serie de Marvel, que pondrá fin a la trilogía iniciada con WandaVision y llega a Disney+ este miércoles 14 de octubre. El protagonista de la ficción, Paul Bettany, acudió al evento junto al resto del reparto, pero fue la inesperada presencia de un actor en particular la que despertó la atención de ciertos fans.

Tal y como muestran las fotografías de la premier, Joe Locke se unió al elenco de VisionQuest para promocionar la serie, lo que ha hecho suponer a muchos que también aparecerá en la ficción, aunque sea con un simple cameo.

El actor debutó en el UCM como Billy Maximoff/Wiccan en Agatha, ¿quién si no?, la segunda serie de la trilogía iniciada por WandaVision, por lo que no sería del todo inesperado que retomase su papel.

The cast and crew of 'VISIONQUEST' at the LFF premiere! Wait a minute who is that in the back left.... pic.twitter.com/5w4v94gBXU — Wiccan Updates (@BillyKaplanUpd) October 12, 2026

Puesto que VisionQuest reunirá a Visión con uno de sus hijos reencarnados, Tommy Maximoff/Speed (interpretado por Ruaridh Mollica), no sería de extrañar que también apareciera el otro, sobre todo teniendo en cuenta que, al final de Agatha, ¿quién si no?, Billy se disponía a ir en busca de su hermano. De hecho, algunas de las fotografías de la premier muestran a Bettany junto Mollica y Locke, indicando a un posible reencuentro familiar.

LOS HIJOS DE VISIÓN Y WANDA

En Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), la pareja de superhéroes tenía dos hijos, pero estos, al ser parte de un conjuro, acababan desapareciendo al final de la serie. No obstante, tal y como reveló Agatha, ¿quién si no?, las almas de los gemelos se reencarnaron en otros cuerpos. Mientras que en la serie protagonizada por Kathryn Hahn se presentaba la nueva forma de Billy, que acaba haciendo gala de unos poderes similares a los de su madre, la nueva ficción pondrá el foco en Tommy, cuya supervelocidad recuerda a la de su tío, Pietro.

Se espera que los gemelos Maximoff acaben formando parte de los Jóvenes Vengadores, algo que la nueva serie de Disney+ podría ir preparando.

Aparte de con Bettany como Visión y Molllica como Tommy Maximoff/Speed, VisionQuest cuenta en su reparto con James Spader como Ultrón, Henry Lewis como D.U.M.-E, Emily Hampshire como E.D.I.T.H., James D'Arcy como J.A.R.V.I.S., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y., Faran Tahir como Raza, T'nia Miller como la novia de Ultrón y Todd Stashwick como Paladín, entre otros.