¿Dónde Encaja Visionquest En El Timeline De Marvel Y Cuántos Años Han Pasado Desde Wandavision? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

VisionQuest, la serie en la que Paul Bettany retoma su papel como en sintezoide vengador, desembarca este 14 de octubre en Disney+. Terry Matalas, su creador, ha sorprendido ahora al revelar dónde encaja este spin-off de WandaVision en el timeline del UCM.

Matalas situó la trama de la serie en torno a los acontecimientos de Brand New Day: "Más o menos al mismo tiempo que la última película de Spider-Man", afirmó el creador en recientes declaraciones a TechRadar.

De hecho, al ser preguntado sobre si VisionQuest estaría ambientada en torno a 2027, la respuesta de Matalas fue tajante. "Sí, en el presente del UCM", aseguró el guionista.

La cronología del Universo Cinematográfico de Marvel se ha vuelto cada vez más enmarañada y complicada de seguir desde el estreno de Vengadores: Endgame. La película arranca en 2018, pero, tras su secuencia inicial, da un salto de cinco años y sitúa la historia en 2023.

Por eso, antes del estreno de VisionQuest, todavía había dudas sobre en qué punto de la línea temporal del UCM se situaría la serie. Sin embargo, ahora, la cronología del universo de Marvel está a punto de alcanzar el presente.

¿APARECERÁ BILLY MAXIMOFF EN VISIONQUEST?

Asimismo, la premiere de la serie tuvo lugar el pasado 12 de octubre en el marco del Festival de Cine de Londres, evento al que asistió Bettany y en el que Joe Locke hizo una aparición sorpresa para promocionar la ficción, tal y como mostraban unas fotografías. Esto ha hecho suponer a muchos que el actor, quien debutó en el UCM como Billy Maximoff/Wiccan en Agatha, ¿quién si no?, la segunda serie de la trilogía iniciada por WandaVision, aparecerá en la ficción, aunque sea con un cameo.

The cast and crew of 'VISIONQUEST' at the LFF premiere! Wait a minute who is that in the back left.... pic.twitter.com/5w4v94gBXU — Wiccan Updates (@BillyKaplanUpd) October 12, 2026

Puesto que VisionQuest reunirá a Visión con uno de sus hijos reencarnados, Tommy Maximoff/Speed (Ruaridh Mollica), no sería de extrañar que también apareciera el otro, sobre todo teniendo en cuenta que, al final de Agatha, ¿quién si no?, Billy se disponía a ir en busca de su hermano. De hecho, algunas de las fotografías de la premiere mostraban a Bettany junto a Mollica y Locke, lo que apuntaría a un posible reencuentro familiar.

VisionQuest cuenta también en su reparto con James Spader como Ultron, Henry Lewis como D.U.M.-E, Emily Hampshire como E.D.I.T.H., James D'Arcy como J.A.R.V.I.S., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y., Faran Tahir como Raza, T'nia Miller como la novia de Ultrón y Todd Stashwick como Paladín, entre otros.