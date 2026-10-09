Hugh Jackman rompe su silencio sobre su aparición en Vengadores: Secret Wars - MARVEL

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Secret Wars tiene previsto ver la luz en cines el 17 de diciembre de 2027, justo un año después del estreno de Doomsday. Los rumores, sumados a alguna que otra filtración, apuntan a que Lobezno aparecerá brevemente en la próxima aventura multiversal de Marvel, mientras que en Secret Wars podría tener un papel algo más destacado. Ahora, Hugh Jackman ha roto su silencio al respecto.

El actor, que ya ha negado en repetidas ocasiones su regreso, fue preguntado en una entrevista con Variety si aparecerá en Secret Wars. "No sé de qué estás hablando. No tengo ni idea de a qué te refieres", respondió.

"Tengo un chip interno, que no es metafórico. Es un chip literal, y si digo algo incorrecto, me desactivan. No sé quién controla ese chip, pero alguien lo controla", bromeaba Jackman.

La especulación en torno a su aparición en Doomsday, que lleva meses siendo una constante entre los fans, se vio respalda por una imagen filtrada del rodaje en la que aparecía luchando contra el Spider-Man de Tobey Maguire.

Alleged leaked photos of Deadpool & Wolverine fighting Tobey Maguire’s Spider-Man in Doomsday.



Take these with a grain of salt as they can be fake images, however I will say they matched plot details & scenery details of Spider-Man & the X-Men battle in Doomsday. pic.twitter.com/ehQpwT9KET — SukunaOnFN (@SukunaOnFN1) August 17, 2026

Esto concuerda con los rumores que apuntaban a que Doomsday podría arrancar con una Incursión entre la Tierra-10005, correspondiente al universo de los X-Men, y la realidad del Peter Parker de Maguire.

EL FUTURO DE HUGH JACKMAN EN EL UCM

La última aparición de Jackman en el UCM fue en Deadpool y Lobezno que, con su humor irreverente, superó los mil millones de recaudación, demostrando que el actor seguía siendo un gran reclamo de taquilla como el mutante de las garras de adamantium.

Por otra parte, tampoco está confirmado que Jackman vaya a retomar su papel como Lobezno en el reinicio de los X-Men capitaneado por Jake Schreier. "Tengo 57 años. Voy a seguir haciéndolo hasta los 90. Así que, ya sabes... les dejaré una pequeña cápsula del tiempo", bromeó Jackman acerca de su futuro como Logan en una entrevista con PBS, haciendo un guiño al ya célebre chiste de Deadpool y Lobezno.

Respecto a la posibilidad de ser reemplazado como Lobezno por otro actor en el futuro, Jackman aseguró que, aunque tiene su "propia visión del personaje", espera que quien venga después de él "haga lo que le dé la gana y lo convierta en algo suyo".