Cronología Marvel: ¿Dónde encaja VisionQuest en el timeline del UCM? - MARVEL

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Paul Bettany regresará como el androide Visión en VisionQuest, que llegará el 14 de octubre a Disney+. Casi un mes después de su tráiler, su creador, Terry Matalas, ha explicado dónde encaja la serie dentro de la cronología del Universo Cinematográfico Marvel.

"Han pasado años desde WandaVision", afirmó Matalas a Polygon. "Diría que estamos más o menos al día con Spider-Man: Brand New Day", añadió tras ser abordado sobre cómo encajará la ficción en el UCM.

Asimismo, cuando le preguntaron si VisionQuest tratará la inteligencia artificial y, concretamente, si ofrecerá algún tipo de reflexión al respecto en el contexto actual, la respuesta de Matalas no se hizo esperar.

"Lo abordamos desde la idea de que, en cierto modo, la inteligencia artificial acabará siendo un reflejo de nosotros mismos", aseguró. "En esencia, somos sus padres y debemos educarla bien, no darle todavía demasiada libertad y asegurarnos de introducirla en el mundo de una manera responsable", explicó Matalas.

No obstante, también dejó claro que "no pretende ser una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial se ha integrado en la sociedad". Asimismo, también respondió a una de las grandes incógnitas de los fans, que es si resulta imprescindible ver WandaVision y Agatha, ¿Quién si no? para entender VisionQuest.

WANDAVISION Y AGATHA NO SON NECESARIAS PARA ENTENDER VISIONQUEST

"Ponemos al público al día de una forma muy sencilla, así que no es imprescindible haberlas visto. Si hay una que recomendaría ver, sería WandaVision, porque VisionQuest es, sin duda, una continuación de esa serie", afirmó Matalas. Además, según destacó, "la serie retoma algunos elementos de Agatha, aunque no es necesario haberla visto para entender fácilmente lo que ocurre en VisionQuest".

Matalas se refiera seguramente a la aparición de Tommy Maximoff (Ruaridh Mollica). Después de que el alma de Tommy se trasladara al cuerpo de Thomas Shepherd, VisionQuest presentará al joven Vengador en su versión adolescente. De este modo, seguirá un recorrido similar al de Billy Maximoff (Joe Locke), cuya identidad como Wiccan fue revelada en la serie protagonizada por Kathryn Hahn.