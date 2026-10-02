Visión lucha con Ultrón y trata de salvar a su hijo en el nuevo tráiler de VisionQuest, que aborda el destino de Wanda - DISNEY+

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo 14 de octubre llega a Disney+ VisionQuest, la nueva serie de Marvel, que pondrá fin a la trilogía iniciada con WandaVision. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un nuevo tráiler de la ficción, mostrando un poco más de la dinámica entre Visión (de nuevo encarnado por Paul Bettany) y Ultrón (interpretado por James Spader) y con una referencia al destino de Bruja Escarlata.

"Visión fue un héroe, un Vengador. Tengo sus recuerdos, pero no su virtud", indica el sintetizoide en el tráiler, repasando su memoria cibernética. "Eres un fantasma que va siguiendo sus pasos", se burla de él Ultrón, que indica que "esa bruja muerta" le dejó "para el arrastre", un sencillo comentario que parece confirmar que Wanda Maximoff efectivamente falleció tras los eventos de Doctor Strange en el multiverso de la locura.

"Ultrón, eres increíblemente cruel e insensible", le recrimina Visión, a pesar de que, como el supervillano le recuerda, ahí sigue, "ocupando espacio en su mente".

El avance pone el foco también en el personaje encarnado por Ruaridh Mollica, que no es otro que Tommy Maximoff/Speed, uno de los hijos de Visión y Wanda. Como ya le ocurrió al otro hijo de la pareja, Billy, según se reveló en Agatha, ¿quién si no?, su alma sobrevivió al final del hechizo de Westview, integrándose en otro cuerpo (en su caso, en el de un joven llamado Thomas Sheperd). "Tengo recuerdos de alguien que no soy", expone.

En cuanto a los planes de Ultrón, este parece dispuesto a terminar lo que empezó "hace tantos años", en referencia a los sucesos de Vengadores: La era de Ultrón, lo que le llevará a enfrentarse directamente con Visión.

TODAS LAS IA DE MARVEL

Aparte de con Bettany como Visión y Spader como Ultrón, la serie contará con otras personalidades de Inteligencia Artificial marvelitas. Así, Henry Lewis dará vida a D.U.M.-E, Emily Hampshire será E.D.I.T.H., James D'Arcy interpretará a J.A.R.V.I.S. y Orla Brady encarnará a F.R.I.D.A.Y.

También forma parte del elenco Faran Tahir, que volverá a encarnar a Raza, el líder del grupo terrorista de los Diez Anillos que atacó a Iron Man en la primera entrega de la saga protagonizada por Robert Downey Jr.; T'nia Miller, que interpretará a la novia de Ultrón y Todd Stashwick como el mercenario Paladín, entre otros.