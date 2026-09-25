Las escenas post-créditos de Vengadores: Endgame Encore, explicadas: Así cambian el final y preparan Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de Vengadores no contó con escenas post-créditos cuando se estrenó en 2019, sin embargo, la nueva versión del filme, titulada Endgame Encore, incluirá nada menos que tres y ya han sido filtradas. El nuevo metraje no solo conecta con Doomsday (cuyo estreno está fijado para el próximo 17 de diciembre), sino que además cambia notablemente el final original.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"La razón por la que no hay escenas post-créditos es que nuestro objetivo con esta película era, sencillamente, poner punto y final a las 22 películas que componen ahora el UCM tras estos 10 años de narrativa", expresó Anthony Russo en 2019, según recoge ScreenRant. "Creo que una de las grandes ventajas creativas para Joe y para mí, como guionistas de esta película, fue que se trata de la primera película del UCM que hemos podido contar sin pensar en el futuro", indicó entonces.

Ahora, la adición de metraje extra parece contradecir directamente ese sentimiento de cierre que en un principio buscaron los realizadores (lo cual, teniendo en cuenta que Doomsday será una secuela directa de Endgame, tiene sentido). Según se ha podido ver en vídeos compartidos por redes sociales, una de las escenas añadidas pone el foco en Bruce Branner y lo que apunta a ser su primer encuentro con Doom, otra muestra a Loki haciendo una visita inesperada a Steve y Peggy y la última revela la icónica máscara del soberano de Latveria.

VENGADORES: ENDGAME ENCORE ARRUINA EL TRIBUTO A IRON MAN

Aunque no tenía escenas post-créditos propiamente dichas, la película original de Vengadores: Endgame terminaba con el sonido de Tony Stark creando su armadura, en un emotivo homenaje a Iron Man. Se trataba de un toque que cerraba una etapa, despedía al personaje e invitaba a echar la vista atrás. Ahora, las nuevas escenas están diseñadas para ir abriendo boca para la siguiente entrega.

Por otro lado, cabe recordar que Endgame Encore no será la primera cinta que revisite la gran lucha final contra Thanos, ofreciendo una nueva visión de la misma, ya que, en Invasión Secreta se revelaba que el James Rhodes de Endgame no era el verdadero y que Nick Fury había robado el ADN de los Vengadores. Además, se ha dado a conocer que VisionQuest contará cómo la IA de Iron Man, FRIDAY, vivió su trágica muerte.